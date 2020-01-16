Банк ДОМ.РФ получил около 1700 заявок на «Ипотеку под 2%» в Дальневосточном федеральном округе

С момента запуска «Ипотеки под 2%» Банком ДОМ.РФ одобрено 480 кредитов на 1,9 миллиарда рублей. Заключено 123 кредитных договора на 438 миллионов рублей, на рассмотрении еще 956 заявок на 3,6 миллиарда рублей.

Наибольшее количество заявок поступило из Приморского края – 867 заявок. В ТОП-5 регионов по заинтересованности в получении льготной ипотеки также входят Республика Саха (Якутия) (225), Хабаровский край (217), Республика Бурятия (178), Амурская область (68). Средняя сумма выданных кредитов – 3,6 миллиона рублей.

Банк ДОМ.РФ начал выдавать «Ипотеку под 2%» 9 декабря 2019 года в рамках госпрограммы «Дальневосточная ипотека». Оператором программы является ДОМ.РФ. По условиям программы льготный кредит с господдержкой можно получить до 31 декабря 2024 года.

«Банк ДОМ.РФ активно участвует в госпрограмме и нацелен на наращивание объемов выдач. 2% – это рекордно низкая ставка, и мы предоставляем кредит не только на строящееся жилье, но и на готовое и на индивидуальное строительство дома. Наше участие в госпрограмме не ограничивается выдачей ипотеки, мы активно развиваем проектное финансирование строительства жилья в регионе и готовим к запуску совместные программы с застройщиками», – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Ипотека по низкой ставке предоставляется на сумму до 6 миллионов рублей сроком до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья – 20% от его стоимости. Получить ее могут молодые семьи из любых регионов РФ, желающие купить или построить жилье на территории ДФО, а также участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельный участок в ДФО для строительства дома.

Подать заявку на «Ипотеку под 2%» заемщики могут онлайн на сайте Банка ДОМ.РФ – около 80% решений принимается почти мгновенно в автоматическом режиме. Сделки проводятся в отделениях банка или его партнеров в более чем 20 городах ДФО. Платежи по кредиту вносятся без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».