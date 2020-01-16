Трамп хотел встретиться с Путиным даже до своей инаугурации

«НЕ ЗНАЕТ ИСТОРИЮ И ГЕОГРАФИЮ»

Пока Дональд Трамп переживает импичмент и планирует триумфально взять Белый дом во второй раз, в Америке продолжают выходить все новые мемуары о 45-м президенте США. Теперь книжный рынок пополнили журналисты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг, которые получили в 2018 году Пулитцеровскую премию за освещение «российского дела» Трампа.

417-страничная книга «Очень стабильный гений» показывает Трампа «ужасающе неинформированным» об азах географии и истории.

«Не похоже, что вы граничите с Китаем», - сказал он как-то премьеру Индии Нарендре Моди.

Авторы утверждают, что глава государства очень мало знает об американской военной базе Перл-Харбор, которую 7 декабря 1941 года атаковали японская авиация и подводный флот.

«Эй, Джон, о чем это все? О чем этот тур?» - якобы вопрошал Дональд тогдашнего главу аппарата Белого дома Джона Келли, который организовал частный визит к мемориалу. «Трамп слышал название «Перл-Харбор» и понял, что посещает место исторического сражения, но ничего более он не знал, - пишут журналисты и цитируют бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома: «Временами он опасно не информирован».

Как отмечает сама The Washington Post, в книге много моментов, которые изображают начинающего главнокомандующего, «прущего как трактор по принятым протоколам и беспокоящего многих, как внутри администрации, так и в других правительствах».

«Я ВСЕ ПОНЯЛ»

Оказывается, избранный президент США так жаждал увидеться с Владимиром Путиным, что даже обсудил это во время выбора кандидата на пост главы Госдепа.

«Во время переходного периода он прервал разговор с одним из претендентов на пост госсекретаря и заявил о своем остром желании: «Когда я могу встретиться с Путиным? Я могу встретиться с ним до инаугурации?».

А после первых переговоров в Гамбурге на полях саммита «двадцатки» Трамп провозгласил себя экспертом по России, отклонив анализ тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Хотя тот имел давние контакты с Москвой и Путиным, возглавляя нефтяную компанию ExxonMobil,и был награжден Орденом Дружбы.

«У меня были двухчасовые переговоры с Путиным. Это все, что мне нужно знать. Я обо всем составил мнение. Я все понял», - объявил тогда Трамп Тиллерсону.

РАЗРЕШИТЬ ВЗЯТКИ

Весной 2017 года президент схлестнулся с госсекретарем, потребовав избавиться от закона о коррупции за рубежом от 1977 года, который запрещает американским фирмам и частным лицам подкупать иностранных должностных лиц для заключения коммерческих сделок.

«Это так несправедливо, что американским компаниям не разрешено давать взятки для бизнеса за рубежом. Мы собираемся это изменить», - планировал он. Никто его в итоге не отменил.

По словам авторов, их книга основана на «сотнях часов интервью с более чем 200 источниками». Есть даже приватные видеозаписи. А сам Трамп тоже собирался дать интервью для этой книги, но решительно передумал, усугубив войну с прессой.