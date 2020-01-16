2020-01-16T15:12:09+03:00
Происшествия

Версия модели, выпавшей из окна квартиры внука Михалкова: правда или выгораживает любовника

Опытные следователи не верят показаниям Ксении Пунтус которая заявила, что сама случайно выпала в окно. Все-таки не лето!
Анастасия ВАРДАНЯН
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После нескольких суток в реанимации 21-летнюю модель Ксению Пунтус, которая выпала из окна квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова, перевели в обычную палату Боткинской больницы.После нескольких суток в реанимации 21-летнюю модель Ксению Пунтус, которая выпала из окна квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова, перевели в обычную палату Боткинской больницы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После нескольких суток в реанимации 21-летнюю модель Ксению Пунтус, которая выпала из окна квартиры 20-летнего Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова, перевели в обычную палату Боткинской больницы.

Напомним, в ночь на 11 января на улице под окнами элитного дома в Трехпрудном переулке Ксению нашел дворник. В результате падения она сломала ногу, получила травму головы, множественные ушибы.

В крови Ксении экспертиза нашла алкоголь. Других запрещённых веществ не обнаружено. Сама девушка подтвердила, что в тот вечер выпила несколько бокалов вина.

Утром в четверг, 16 января, она дала объяснения следователям.

- Она пояснила, что в тот вечер вместе Баковым они были в баре. По возвращении домой, он ушёл в комнату и лёг спать. Ксения открыла окно и села на подоконник. По ее словам, она часто так делала. В руках был айпад и в какой-то момент она упала вниз. Претензий к Бакову она не имеет, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

В крови Ксении экспертиза нашла алкоголь. Других запрещённых веществ не обнаружено. Сама Ксения подтвердила, что в тот вечер выпила несколько бокалов вина.

В ночь на 11 января температура воздуха в Москве была — 2 градуса. Не сильно холодно, но и не жарко. Теоретически разгоряченная алкоголем девушка могла открыть окно настежь и усесться на подоконник. Но все же вопросы остаются. Мы задали их бывшему следователю, подполковнику юстиции Максиму Власову.

- Верите в версию, которую озвучила полиции Ксения?

- Следователь должен доверять прежде всего объективным доказательствам. А говорить можно что угодно. К сожалению, потерпевшие часто выгораживают своих обидчиков. Ради чего? Конечно, из-за финансовой выгоды. И этот случай, скорее всего, не исключение. Девушку можно понять, ей нужно жить дальше, проходить дорогостоящее лечение. То, что она рассказывает, не вяжется с обстоятельствами. Все-таки на улице не лето. Кроме того, надо четко понимать, что в момент падения в квартире она была не одна. Свидетельствовать против себя никто не будет, и тут нужно искать улики. В первую очередь, это записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и детализация звонков с телефонов.

- Если у пострадавшей нет никаких претензий, расследования не будет?

- Это не так. Речь идет о вреде здоровью как минимум средней тяжести. Это обвинение публичного или частно-публичного характера. То есть расследование ведется независимо от того, написала потерпевшая заявление или нет.

- Что могло произойти в квартире в ту ночь?

- Скорее всего, между парой произошел конфликт. А вот причиной падения могло стать, как умышленное действие, что подпадает под статью "покушение на убийство", так и случайность. Например, некто мог без умысла на причинение вреда здоровью оттолкнуть девушку, которая выпала в ранее открытое окно. Этот состав вообще не подпадает под действия уголовного кодекса.

Тем временем Бакова повторно опросили. Внук известного режиссёра подтвердил свои первоначальные показания о том, что он спал и о падении подруги узнал только от полиции. В ближайшие дни он планирует навестить Ксению в больнице. После улучшения состояния к ней начали пускать посетителей. До этого рядом с ней была только мама.

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Из реанимации девушку перевели в обычную палату (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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