2020-01-16T15:02:21+03:00
Политика

Экс-министр гражданской авиации СССР Олег Смирнов: Если премьер не обратит внимание на авиацию, дело швах...

Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР оценил ситуацию в отрасли как упадническую и в комментарии «КП» рассказал о задачах нового главы кабмина
Игорь ЯКУНИН
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Экс-министр гражданской авиации СССР Олег СмирновЭкс-министр гражданской авиации СССР Олег СмирновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Олег Михайлович, вы были в руководстве авиаотрасли в последние годы жизни СССР, видели, что с ней происходило в последние 30 лет. Что ждете от нового премьера и нового правительства?

- От нового правительства как гражданин России жду, чтобы мы вернули себе статус великой авиационной и самолетостроительной державы. Которой мы были до 1990 года. У нас тогда было 15 тысяч летательных аппаратов - самолетов и вертолетов — и ни одного западного. И под все линии были самолеты и вертолеты! Мы все малые линии прикрывали в стране, у которой самые огромные в мире территории, 17 миллионов квадратных километров!

- Но ведь на малую авиацию в последние несколько лет снова обратили внимание?

- Но какие ориентиры? Надо вспомнить, что прежде наши малые воздушные линии были развиты колоссально! Любая бабушка из любой, самой малой деревне могла полететь к родственникам в город или в соседнюю деревню. И решить свои проблемы. Это была политика аэрофикации страны. Подчеркну - государственная политика. Которую в 1990-е и 2000-е годы уже в государстве проводить никто не хотел - или не мог.

- Но вы не можете отрицать, что ситуация начала меняться в лучшую сторону?

- Начала. Но медленно. У нас сейчас некому жить на этих 17 миллионах километров! Потому что во многие уголки страны теперь не добраться — без авиации. Когда любой населенный пункт имеет возможность связи с большой землей более-менее регулярными авиарейсами - тогда жизнь возвращается в эти места. Ни один гражданин страны не должен себя чувствовать оторванным от жизни большого государства. А с разрушением малых авиаперевозок это чувство у тысяч людей ушло — и сами они ушли.

- Считаете, что прежние составы правительства данную проблему как архиважную не воспринимали?

- Предыдущие правительства систему не развивали, а только разрушали — ну или просто махнули на нее рукой. Что у нас сейчас с авиапарком? А вот что: в 2019 году 95% авиаперевозок в стране мы осуществили на лайнерах зарубежного производства!

- Так а на чем еще летать, если прежние советские самолеты устарели и не отвечают современным требованиям, а с производством новых — проблемы...

- Ну, вот какие самолеты стояли на перронах Шереметьево, Внуково, Домодедово или Плуково 30 лет назад? Это были — туполевы, яковлевы, ильюшины, антоновы… А сейчас мы полностью отдались во власть боинга и аэрбаса. И вся предпродажная подготовка и послепродажное обслуживание — отдано на откуп западным компаниям, с их комплектующими и расходными материалами. А где наш великий авиапром? Кто получил преференции с того, что он был почти разрушен? Мы дошли до суперджета — это как? А МС-21 мы, профессионалы, еще в эксплуатации не видели. Авиакомпании всего мира облизываются, глядя на наши расстояния и возможные прибыли.

- Ну ладно, самолеты сейчас есть — пусть импортные, а вот с инфрастурктурой...

- Количество аэропортов у нас с 1990 года снизилось с 1400 до 200 с небольшим. То есть, помимо собственно авиационной промышленности предыдущие составы кабинета министров и инфраструктуры аэродромную довели до такого состояния… Реформа административная в авиации была проведена неудачная. И крайнего сейчас не найдешь — хозяина у отрасли нет! Транспортом, Минтрансом у нас руководят железнодорожники, а Росавиация — всего лишь агентство в этой системе. В Америке есть такая специализированная служба, в других развитых государствах, а у нас… Одно из последствий этого — участившиеся авиапроисшествия, катастрофы, ухудшение подготовки летного персонала — из-за бездарности руководства авиацией.

- Надежда на новый состав кабмина у вас есть?

- Мы надеемся на нового премьер-министра, что он обратит внимание на положение гражданской авиации в самой большей стране мира. Такая страна не может существовать без развитой авиасети.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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