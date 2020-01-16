Евгений Кафельников пообещал нашим теннисистам нелегкую жизнь на Australian Open

Все три наших сильнейших теннисиста Даниил Медведев (4-й сеяный), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублев (17) попали в верхнюю часть сетки. Там же находится и первая ракетка мира Рафаэль Надаль, так что повторения финала US Open Надаль — Медведев уже не будет, поскольку их пути пересекаются в полуфинале.

При этом Медведев и Рублев могут встретиться друг с другом в четвертьфинале, а Карен Хачанов попадает на Рафаэля Надаля уже в 4-м круге.

«Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! Тяжелее всего придётся Хачанову, причём с самого первого матча. Рублёв и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до 4-го круга, как минимум», - написал в Твиттере Евгений Кафельников.

Мария Шарапова, растерявшая свой рейтинг, получила от организаторов wild card и начинает турнир матчем с 19-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич.

Но больше всего сейчас всех волнуют не предстартовые расклады, а последствия от пожаров в Австралии. Как мы уже сообщали, Шарапова в понедельник не смогла доиграть выставочный матч в пригородах Мельбурна из-за жары и дыма, который накрыл практически весь континент. Правда, в четверг в Мельбурне прошел небольшой дождь, но он принес не только влагу, но и пепел. Если так пойдет и дальше, то играть на открытых кортах будет проблематично, а залов с крышей на все матчи не хватит.