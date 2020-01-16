Дети с ДЦП сыграют в футбол на международном турнире в Москве

Этим ребятам было так сложно научиться ходить и до сих пор не всегда удается совладать со своим - таким непослушным! - телом. Но это не значит, что они не могут мечтать. Как и все мальчишки они засматриваются на знаменитых футболистов и хотят хотя бы разок очутиться на их месте и гнать мяч вперед под рев трибун.

Такую возможность уже российским детям с особенностями развития дарит международный зимний детский турнир по мини-футболу «Кубок Добра». В этом году он пройдет 25 января на стадионе «Сапсан-Арена».

В нем примут участие ребята от 9 до 12 лет из России, Великобритании, США, Индии, Франции и Израиля.

Наряду с обычными школьниками на поле выйдут сразу две команды детей с ДЦП. Это ребята из «Спартак-Москва» - к соревнованиям их готовят советский футболист и мастер спорта СССР Сергей Шавло и заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр 2000 года в Сиднее Виктор Морозов. Юные футболисты не в первый раз сыграют на равных с обычными атлетами: летом прошлого года на турнире команда даже заняла призовое третье место. Вторая команда ребят с ДЦП, которым предстоит выйти на поле - из центра адаптивно-физической культуры и спорта «Спартанец» города Щелково.

Наряду с обычными школьниками на поле выйдут сразу две команды детей с ДЦПФото: материалы пресс-служб

Турнир «Кубок Добра» с 2016 года проводится Благотворительным Фондом «Под флагом добра» при поддержке «Британской школы футбола».

- Каждый ребенок, играющий в футбол, мечтает быть таким же, как его любимый футболист. У кого-то это Дзюба, у кого-то Месси, у кого-то легендарный Пеле. Наш турнир воплощает мечту каждого ребенка, поиграть в футбол на международной арене, увидеть себя на ТВ, пообщаться с известными футболистами и артистами, - говорит директор Фонда Наталья Давыдова. - Отдельную благодарность хочу выразить родителям детей с диагнозами, которые не опускают рук в самых сложных жизненных ситуациях и врачам Научно-практического центра детской психоневрологии, которые сопровождают этот проект с самого начала.

В течение всего турнира будет организован сбор благотворительных средств на лечение детей, страдающих тяжелыми недугами.

Первый удар по мячу на поле cделает экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.