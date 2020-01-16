Клубы переиграли РФС в аппаратном матче: полномочия президента РПЛ продлены внезапно и досрочно

В российском футболе закрутилась одна из самых интересных интриг. Президент Российской футбольной лиги Сергей Прядкин переизбран клубами на очередной 5-летний срок. Другие итоги собрания клубов: РПЛ готова расшириться до 18 команд и поддержать реформу Кубка России с введением группового этапа.

Выборы должны были состояться только в апреле

Острота ситуации в том, что сами выборы президента РПЛ должны были состояться только в апреле. А еще накануне никто не подозревал, что клубы собираются на своем заседании рассматривать вопрос о продлении полномочий главы РПЛ.

Вокруг апрельских выборов президента РПЛ ожидался скандал. В футбольных кругах отмечали, что между Сергеем Прядкиным и президентом РФС Александром Дюковым наметилось определенное противостояние. Источники КП объясняли его просто: в РПЛ сосредоточены основные деньги российского футбола. Согласно только что опубликованному отчету УЕФА, за 2018 год российская Премьер-лига выручила 753 млн евро (шестой результат в Европе). Ожидалось, что Дюков для контроля постарается посадить в кресло президента своего человека.

Александр Дюков. Фото Михаил Метцель/ТАСС

На это место могли прийти другие

Назывались даже два близких к главе РФС претендента – Александр Алаев и Максим Митофанов. И все думали, что впереди есть еще три месяца, чтобы продвинуть кандидатов, или на худой конец затеять торги с Прядкиным и в обмен на спокойные выборы выторговать себе какие-то преференции.

Но Прядкин и клубы переиграли РФС. Молниеносные досрочные перевыборы нарушили все долгосрочные планы.

Прядкина во вторник допросили в Следственном комитете

Источники КП не исключают, что катализатором внезапных перевыборов стали события последних дней. Во вторник Сергея Прядкина вызвали в Следственный комитет для дачи показаний по делу о договорном матче ПФЛ «Чайка» - «Черноморец». Футбольный мир удивлялся: где связь между президентом РПЛ и майским матчем из низшего дивизиона? Причем тут Прядкин? Какое отношение он мог иметь к этому скандалу?

Не исключалось, что это как раз одно из череды действий, которые может привести к будущей отставке Сергея Прядкина с поста президента РПЛ. Возможно, именно из-за этого допроса в Следственном комитете и состоялись досрочные выборы.

Но клубы сделали реверанс РФС

Во время заседания, на котором бы переизбран Сергей Прядкин, решался и ряд других вопросов. Например, о расширении Премьер-лиги до 18 команд и реформе Кубка России. Оба вопроса пришли из РФС. Именно там настаивают на реформах соревнований и продвигают их всеми способами.

РПЛ в ответ на запросы РФС отреагировала с пониманием, пусть и без восторга. Премьер-лига вроде бы большинством голосов согласилась с расширением. Но предложила обождать, и не проводить реформу прямо нынешним летом.

По реформе Кубка России, где РФС предлагает ввести групповой этап, та же ситуация – РПЛ вроде бы и не против, но предлагает доработать проект. В о время, как РФС намерна запускать и эту реформу уже летом.

Теперь российский футбол ждет ответа от президента РФС Александра Дюкова и его команды.