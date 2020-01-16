Футбол станет скучнее, а страна будет платить за него еще больше

Российский футбол в огне реформ. Судейский корпус возглавил венгр. В Кубке России думают ввести групповой этап. Но самое главное - российскую Премьер-лигу расширяют с 16 команд до 18. Зачем? Внятного ответа на этот вопрос не существует. Но на футбол придется тратить еще больше.

Каждый правитель российского футбола хочет войти в историю. Совершив какую-то грандиозную реформу. Пока многострадальному российскому футболу их (реформы, да и многих правителей) удается пережить. Но все когда-то заканчивается.

Виталий Мутко установил лимит на легионеров, и его до сих пор проклинают президенты клубов. А благодарные агенты взлетевших в цене российских футболистов ставят свечки во здравие.

Сергей Фурсенко решил перевернуть российский футбол задом наперед: перевел со схемы «весна-осень» на «осень-весна». И вскоре в ПФЛ скончалось два десятка клубов – не пережили они финансовую ситуацию, когда перерыв между кругами составляет несколько месяцев зимы, играть в это время невозможно, а платить игрокам зарплату обязательно.

Новый президент РФС Александр Дюков решил не отставать и тоже провести несколько занятных реформ. Часть из них еще ничего. Но одна очень странная – увеличение количество команд в Премьер-лиге с 16 до 18. Логика простая: больше команд – больше матчей, а значит больше денег у российского футбола. Но деньги такая вещь: если их у кого-то становится больше, значит у кого-то их будет меньше.

Александр Дюков во время голосования на выборах президента Российского футбольного союза. Фото Сергей Карпухин/ТАСС

Угадайте у кого?

УЕФА тут на днях подсчитало, сколько составила выручка российских клубов в 2018 году. Оказалось, что 752 млн евро. Давайте разбираться, откуда взялись эти три четверти миллиарда:

- 4% - это доходы от телеправ

- 7% - это доходы от билетов

А все остальное – это спонсоры и владельцы. А кто спонсоры и владельцы у абсолютного большинства российских клубов? Регионы и госкомпании. Именно из их бюджетов финансируется большая часть российского футбола.

А кто эти два лишних клуба, которые войдут в РПЛ?

Смотрим на турнирную таблицу дивизионом ниже. «Химки»? «Чертаново»? «Нефтехимик»? «Шинник»? Кто обеспечивает их бюджеты сейчас? Они согласны на повышение? А ведь играть в ФНЛ раза в два дешевле, чем в РПЛ – другие зарплаты, другая стоимость игроков.

И вы точно уверены, что с ними российская Премьер-лига станет интереснее и сильнее?

Давайте дальше. Что значит 18 команд в РПЛ? При сохранении лимита на легионеров? Это значит что российских игроков приличного уровня сколько было, столько и осталось. А клубов стало больше. Значит спрос на футболистов с паспортом вырастет, платить им надо будет еще больше.

Но согласно тому же финансовому отчету УЕФА, в российский футбол и так больше 70% своих бюджетов тратит на зарплаты игрокам. То есть 500 млн евро уходит на счета футболистов и их агентов. И с расширением РПЛ будет уходить еще больше.

Это еще не все. Вы знаете, что даже при 16 командах РПЛ стадионы двух из них не соответствуют регламенту? То есть матчи такого уровня нельзя проводить в Оренбурге. А «Тамбов» и вовсе играет в Саранске, непонятно для кого – в родном городе им выступать запретили. И все равно им хочется расширяться.

Болельщики ФК "Сочи" держат в руках логотип Российской Премьер-Лиги. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС

А в РФС говорят – будет больше матчей, будет интереснее. Не хочется никого обижать, но вряд ли еще пара матчей масштаба «Тамбов» - «Химки» в неродном для обеих команд Саранске возбудит кого-то из телезрителей. И проходных матчей станет больше. Потому что сейчас из 16 команд две вылетают напрямую, а еще две – в переходные матчи, а с 18-ю в середине таблицы образуется такое болото, что там потонет вся интрига.

Ну понятно ведь заранее, как все будет. Нет абсолютно никаких предпосылок, чтобы как-то пошло по-другому. Но все равно будем расширяться. Войти в историю важнее.