2020-01-17T14:19:33+03:00
Звезды

«Тело соскучилось»: Необычная поза Татьяны Навки удивила мальдивский пляж

Спортсменка на отдыхе демонстрирует длинные ноги и потрясающую растяжку [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Весь январь Татьяна Навка работала: спортсменка и ее продюсерский центр представили в Москве новое ледовое шоу «Спящая красавица». Откатав все спектакли, фигуристка отправилась в долгожданный отпуск. Татьяна отдыхает на одном из курортов Мальдивских островов вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Но даже на отдыхе не забывает о тренировках. По словам фигуристки, у нее наконец-то появилось время для занятий йогой.

В Инстаграме Татьяна поделилась фотографией, снятой на мальдивском пляже. Спортсменка сделала стойку на голове: кадр поучился эффектным и необычным. 44-летняя Навка в потрясающей форме, и необычная поза только подчеркнула ее гибкость и отличную растяжку.

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Недостижимых целей нет есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок.
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- Недостижимых целей нет – есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок, - написала олимпийская чемпионка. - Ну а если серьёзно: Как же я скучала по этому! Целый месяц из-за шоу совершенно не было времени заниматься йогой. Из-за адских нагрузок в режиме работы нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилось по растяжке! И вот наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии.

Поклонники восхищаются невероятной позой спортсменки и признаются: мало кто из них мог бы повторить нечто подобное. «Стойка на голове - это что-то космическое, я бы тут же с этого мостика бы свалилась», «Круто и невероятно красиво», «Таня вы молодец ,большая труженица. Уважаю», «Очевидное — невероятное. Как такое возможно?», - пишут они в комментариях.

tatiana_navkatatiana_navka
Обычное мальдивское утро!!! #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #отдых #каникулы #МатьиДочь #ЯблокоОтЯблони #relax #гармония
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После тренировок Татьяна вместе с дочкой отправляются на пляж. Спортсменка уже отлично загорела — на одном из снимков она похвасталась золотистым оттенком кожи. На фото фигуристка накинула поверх бикини длинную рубашку, которая, прочем, не скрывает ее длинные загорелые ноги.

Вместе с Навкой в спектаклях «Спящая красавица» играла ее дочь — Надежде досталась роль главной героини в детстве. Еще до премьеры Татьяна сомневалась, хватит ли у Нади сил откатать все спектакли. Но, по словам фигуристки, девочка достойно справилась с трудностями.

Дочь спортсменки Надежда Пескова радовалась каникулам не меньше мамы. Фото: Инстаграм.

Дочь спортсменки Надежда Пескова радовалась каникулам не меньше мамы. Фото: Инстаграм.

- Полетели на заслуженный отдых. Больше всех счастлива Надежда. Мой маленький ангел выдержала и отработала все праздники. Горжусь! - рассказала спортсменка.

Судя по всему, целеустремленности пятилетней Надежде не занимать: у девочки очень насыщенная учебная программа. Помимо фигурного катания она занимается гимнастикой, изучает английский и китайский языки и занимается другими общеобразовательными предметами — учится читать, писать и рисовать. По словам Татьяны, она не ставила целью обязательно поставить дочку на коньки — об этом еще в три года попросила сама Надя, посмотрев, как катается ее мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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