Приставы нашли долги у Тимати, Стаса Михайлова и умершего отца Анастасии Заворотнюк

В Инстаграмах любимых артистов — сплошь шик и блеск: частные самолеты, отпуск на берегу океана, украшения по цене квартиры. Но в базах судебных приставов все те же герои фигурируют с пустыми карманами…

Семья Заворотнюк

Семья «прекрасной няни» переживает не лучшие времена: вот уже несколько месяцев актриса борется с тяжелым онкологическим заболеванием, на лечение и реабилитацию уходят огромные суммы. Понятно, что в этом случае о налогах, штрафах и прочих платежах семья Заворотнюк думает в последнюю очередь.

Семья «прекрасной няни» переживает не лучшие времена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, судя по базе ФССП, у самой актрисы накопился долг по налогу на имущество — 24,5 тысячи рублей, эти деньги судебные приставы пытаются взыскать с октября прошлого года. А 76-летняя мама звезды Валентина Борисовна с мая не может рассчитаться за коммуналку.

- Валентина Заворотнюк владеет квартирой площадью почти 200 кв.м. в элитном комплексе в центре Москвы, - рассказал источник «КП». - Хоть она там и не живет, но ЖКУ всегда платила исправно. А с начала прошлого года счета остаются без оплаты — набежало около 50 тысяч, которые пришлось взыскивать через суд.

Еще одна статья расходов — штрафы ГИБДД. «Мерседес-Бенц», зарегистрированный на маму актрисы, регулярно попадает на камеры видеофиксации. В предновогодний период и первые дни-2020 кто-то из членов семьи накатал на машине Валентины Борисовны штрафов на 22 тысячи. Суммы за нарушения — от 500 до 3000 рублей.

Невероятно, но в базе судебных приставов должником числится даже отец актрисы Юрий Андреевич, который скончался более пяти лет назад. Ему приставы вменяют неоплаченную госпошлину и земельный налог…

Тимати

Звезда целой империи Black Star c ее музыкальным лейблом, бургерами и линией одежды, оказался не так уж богат, как выглядит. Говорят, магазины Тимати терпят убытки, и в конце прошлого года люди в погонах выкатили рэперу задолженность по налогам в 6 миллионов. Тогда ООО «Фэшн Индастри» заблокировали счета, и это подействовало: крупных претензий к Тимуру Юнусову у приставов больше нет. А вот мелкие остались: 15 января любитель золотых цепей вновь попал в базу должников. У рэпера обнаружились три неоплаченных штрафа за административные нарушения на общую сумму 18 тысяч рублей. К счастью для него, подробностями приставы не делятся, ссылаясь на защиту персональных данных.

За 65-летним артистом вот уже три года тянется шлейф последствий ДТП в центре Москвы.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Леонид Ярмольник

За 65-летним артистом вот уже три года тянется шлейф последствий ДТП в центре Москвы. В 2016-м машина Ярмольника на Кутузовском проспекте врезалась в «Мерседес» Федеральной службы охраны. Тогда, к счастью, никто не пострадал, но ласточка чиновников оказалась побита. Через суд пострадавшая сторона добилась компенсации ущерба в 833 тысячи, но с долгами актер до сих пор не рассчитался. И не от безденежья, а ради принципа.

- Судебный процесс еще не закончен, делом займется третья инстанция, - утверждает Леонид Исаакович. - С меня хотят получить больше денег, чем установлено экспертизой! Ту поврежденную машину отремонтировали за один день, и страховая компания уже возместила ущерб.

Однако, судебные приставы уверенности Ярмольника не разделяют: кроме оплаты ремонта звезде «впаяли» также исполнительский сбор. А это еще 58 тысяч рублей.

Весной прошлого года всего за неделю исполнитель хитов «Все для тебя» и «За тебя» нарвался на своем «Роллс Ройсе» на шесть штрафов от дорожной полиции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стас Михайлов

Еще один несогласный с решениями ФССП — звезда шансона Стас Михайлов. Весной прошлого года всего за неделю исполнитель хитов «Все для тебя» и «За тебя» нарвался на своем «Роллс Ройсе» на шесть штрафов от дорожной полиции. Сумма невеликая: как сообщили СМИ в канун Нового года, около 12 тысяч рублей. Но Михайлов вместо расплаты все отрицает.

- Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума, - отреагировал любимец женщин в своих соцсетях. - Но дезинформация – это перебор, друзья! Все мы люди, все мы иногда нарушаем прописанные правила. Но, спешу сообщить, что я – законопослушный гражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно все оплачиваю.

Как бы там ни было, полный тезка шансонье, рожденный с ним в один день в одном и том же городе, все еще красуется на сайте судебных приставов…

«Уральские пельмени»

Участники популярного телешоу попали в «черный список» с долгом в 813 тысяч рублей. Причем, прилетело им за свою же активную позицию: артисты пытались засудить своего бывшего директора, но не вышло.

- Это мои судебные расходы на экспертизы и прочие издержки, - объяснил «КП-Екатеринбург» экс-директор шоу Сергей Нетиевский. - Коллектив пытался доказать, что я якобы как-то не так организовывал концерты, но проиграл суд в трех инстанциях. Теперь все это будут взыскивать в равных долях с семерых «пельменей», среди них - Мясников, Исаев, Попов, Калугин, Брекоткин, Ярица, Ершов.

И хотя новое руководство шоу уверяет, что долги погашены, Нетиевский разводит руками: этих денег он все еще не видел.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жених Бузовой расплатился

Несколько лет 26-летний Давид Манукян вел двойную жизнь. С одной стороны, в Инстаграме блогера-десятимиллионника мелькали роскошные тачки и фото с фешенебельных курортов А с другой, Манукян был злостнм должником, которому судебные приставы закрыли выезд за границу.

В родной Новосибирской области несколько лет назад парень провернул аферу: продал одну и ту же квартиру сразу двум покупателям. Суд обязал «застройщика» вернуть деньги — около 600 тысяч рублей, но рассчитываться с долгами Дава не торопился. На моря, как полагают приставы, Манукян летал через Белоруссию: там российских должников не «пробивают» по базам.

Сейчас Бузова с женихом проводят отпуск в Тайланде, где буквально купаются в роскоши: частная вилла с бассейном (от 90 тысяч рублей за ночь), ужины в дорогих ресторанах, букеты и подарки… Подписчики звезды «Дома-2» предположили, что туда Давид из-за долгов снова добирался окольными путями. Ан нет: блогер полностью рассчитался с судебными приставами, расчистив себе путь в райский Тай.

- Манукян оплатил всю основную задолженность, поэтому на сегодняшний день с него сняты ограничения на выезд, - рассказала «КП» Елена Кириллова, заместитель главного судебного пристава Новосибирской области. - Деньги - около 600 тысяч рублей - пришли в первых числах января, в отдел должник не являлся: вся сумма поступила на депозитный счет через банковскую систему. Единственное, что он пока еще не оплатил — штрафы ГИБДД Москвы, около 3000 рублей.

Таким образом, Давид Манукян начал с чистого листа не только новый год, но и новую жизнь. Судя по многочисленным намекам парочки в соцсетях, свадьба блогера и поющей ведущей не за горами.

… а отец все еще должен

56-летний Игорь Бузов за последние два года накопил долги по налогам, сумму судебные приставы не разглашают. Любопытно, что это уже не впервые: отца звезды «Дома-2» то и дело разыскивают за неоплаченные счета. В прошлом году Игорь Дмитриевич наконец оплатил 32,5 тысячи, «висевшие» на нем с 2015 года.