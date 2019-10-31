Потерявший контроль муж Заворотнюк нарвался на штрафы, гоняя по Москве

Поклонники Анастасии Заворотнюк продолжают молиться за ее здоровье. Актриса борется с опухолью мозга и уже сменила вторую больницу в поисках наиболее эффективной методики лечения. Ее близкие - мама Валентина Борисовна, дочь Анна и супруг-фигурист Пётр Чернышев постоянно рядом и всеми силами поддерживают любимую Настю.

Как стало известно СМИ, за несколько месяцев до госпитализации «прекрасная няня» сделала маме дорогой подарок - иномарку за 2 миллиона. По данным «КП», это не единственный автомобиль 76-летней женщины. В июне 2014 года Анастасия приобрела матери роскошный спорткар Порше Панамера 4S за 7,2 млн рублей. Машиной, произведённой в Германии и зарегистрированной на Валентину Борисовну, судя по данным парковки, пользовалась и сама Настя, и ее супруг. Водили аккуратно: лишь однажды, 29 июня прошлого года автомобиль попал в ДТП в Москве, получив небольшие повреждения правого заднего крыла и багажника.

С декабря прошлого года Валентине Борисовне было выписано 22 штрафа за превышение скорости, неправильную парковку и невнимание к дорожным знакам. 11 из них, полученные с мая по июль этого года, до сих пор не оплачены. Примечательно, что сразу четыре нарушения скоростного режима зафиксированы в один день - 13 июля. Возможно, это не случайно.

- Примерно в середине июля Настя вернулась в Москву из зарубежной клиники, где лечение не дало результатов, - рассказал kp.ru знакомый семьи, пожелавший сохранить анонимность (с друзьями, которые хоть как-то высказываются на тему заболевания «прекрасной няни», семья прекращает общение). - Конечно, им казалось, раз за границей не смогли помочь - это приговор, руки опускались. Но надо отдать должное Пете: он настоял, что надо искать хороших специалистов в Москве.

- Он сам ездил ко врачам?

- Да, конечно, и ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость - это такие мелочи, когда речь идёт о здоровье близкого человека. Но водитель он очень аккуратный ещё с Америки, там с нарушениями строго.

Судя по рабочему графику Чернышева, с июня по сентябрь он гастролировал в Турции с шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Однако, 13 июля выступлений у фигуриста не было и судя по всему, он действительно находился в Москве. По словам друга семьи, хозяйка авто Валентина Борисовна за руль почти не садится, а штрафы уж тем более «не ее история». Чтобы закрыть долги перед ГИБДД, семье предстоит оплатить 9000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед тем, как попасть в больницу, Заворотнюк сделала маме роскошный подарок

76-летняя Валентина Борисовна ухаживает за годовалой внучкой Милой (подробности)

Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух из-за стресса

Женщина очень переживает за дочь (подробности)