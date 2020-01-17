Шесть летящих призраков обнаружили астрономы в центре нашей галактики

- G-объекты выглядят как газ, но ведутся себя как звезды, - говорит Андреа Гез (Andrea Ghez) — директор Галактического центра Калифорнийского университета( University of California, Los Angeles).

- Объекты, которые мы увидели в центре нашей галактике — Млечного пути, принадлежат некому новому классу, - вторит коллеге Анна Цурло (Anna Ciurlo). - Они весьма компактны, но меняют форму, двигаясь по орбите вокруг черной дыры. Вытягиваются, сближаясь с ней.

Слова женщин-астрономов приводит сайт Обсерватории Кека (Keck Observatory on Maunakea in Hawaii), расположенной на Гавайских островах (пик горы Мауна-Кеа). Данные собранные здесь за 13 лет и позволили сделать открытие – обнаружить эти самые G-объекты, определить их орбиты.

Первый объект, получивший обозначение G1, Андрея Гез заметила еще в 2005 году. Второй — G2 — обнаружили немецкие коллеги в 2012 году. Но ни Андреа, ни они так и не поняли тогда, что представляют из себя находки, выглядевшие столь призрачно. Более всего смущало то, что они - эти призрачные субстанции — двигались. Что, мягко говоря, не свойственно облакам газа.

Ныне астрономы разглядели еще 4 небесных тела - G3, G4, G5 и G6 — аналогичные предыдущим и столь же странные. Все, словно планеты некой циклопической системы, вращаются вокруг гигантской черной дыры Стрелец A* (Sagittarius A*), расположенной в центре Млечного пути. Одни облетают ее за 100 лет, другие — за 1000. Орбиты некоторых объектов сильно вытянуты.

Орбиты G-объектов расположены в разных плоскостях.

В статье, которую исследователи опубликовали в журнале Nature, они предположили, что внутри призраков находятся звезды, которых окружает газовая оболочка. Она и деформируется под действием гравитации черной дыры.

Сами же внутренние звезды, по мнению Гез и ее коллег, образовались в результате слияния двойных звезд. Те столкнулись опять же под влиянием черной дыры — надымили и напылили вокруг себя. Ныне эти призрачные шары и кружатся в центре нашей галактики.

Астрономы ждут подтверждения своей теории. Его, по идее, должны явить газ и пыль из оболочки G-объектов. Когда-нибудь — возможно, скоро - их поглотит черная дыра. Вещество нагреется и полыхнет обильным излучением, прежде, чем исчезнет в бездне.

Ученые обещают грандиозный «фейерверк» - на всю галактику. Якобы с Земли будет видно. Но когда состоится шоу, пока не знают.