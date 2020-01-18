2020-01-18T15:16:07+03:00
Звезды

«Копия своей шикарной мамы»: 17-летняя дочь Климовой раздразнила соцсети идеальной фигурой в таком же купальнике

Старшая дочь актрисы продолжила флешмоб в голубых бикини и стала его фавориткой
Елена ПЕТРОВА
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Елизавета Климова в купальнике вызвала восхищение поклонниковЕлизавета Климова в купальнике вызвала восхищение поклонниковФото: Instagram.com
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Случайный выбор одинаковых купальников небесного цвета сразу двумя актрисами - 41-летней Екатериной Климовой и Агнией Дитковските, которая на 10 младше, породил в соцсетях бурные обсуждения, чья фигура лучше. Поклонники разделились на два лагеря: одни уверены, что молодость рулит, и Агния превзошла красотой старшую коллегу, другие настаивают на первенстве Климовой: «О такой фигуре мечтают и юные девушки!». Между тем, старшая дочь Екатерины, которая вместе с ней сейчас отдыхает на Бали, решила поддержать спонтанный флешмоб. 17-летняя Лиза, рождённая в первом браке звезды с ювелиром Ильей Хорошиловым, выложила в Инстаграм снимок в точно таком же бикини. К слову, такую модель с открытыми ягодицами и без чашечек могут позволить себе лишь обладательницы идеальных фигур с высокой грудью и красивым изгибом спины. И Лиза в своём юном возрасте всеми этими достоинствами обладает.

- Можно я поодержу флешмоб голубых купальников? - игриво подписала Елизавета фото в бассейне.

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Дочь Екатерины Климовой: Можно я продолжу флешмоб голубых купальников?
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«Глаз не оторвать! Красотка, вся в маму», «Фантастическая фигурка», «Теперь нужно трио в голубых купальниках», «Лучшая в этом флешмоб!», «Вам уже есть 18? А то при виде таких форм немудрено и согрешить», - восхищаются подписчики Хорошиловой, которая отметит своё совершеннолетие 2 марта. Лайкнула фото и знаменитая мама, на которую так похожа Лиза.

Агния Дитковските в мокром купальнике голубом купальника Фото: Instagram.com

Агния Дитковските в мокром купальнике голубом купальникаФото: Instagram.com

Напомним, Екатерина Климова в трёх браках родила четверых детей: от актёра Игоря Петренко она воспитывает двух сыновей, а младшей дочери Изабелле от Гелы Месхи недавно исполнилось четыре года. Ее первый супруг Илья Хорошилов в прошлом году женился на актрисе и подруге Климовой Елена Бирюковой, дочь Лиза гуляла на их свадьбе. Примерно в то же время Екатерина Климова переживала развод с актёром Гелой Месхи. По мнению кинозвезды, из-за перфекционизма людям ее профессии очень непросто быть успешными в личной жизни.

Екатерина Климова снялась в купальнике на Бали.

- Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство, - объяснила недавно актриса неудачи в личной жизни. - По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось. В актерской профессии свои отягчающие обстоятельства - постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание: все это явно не на пользу отношениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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