Агния Дитковските в мокром купальнике превзошла красотой Екатерину Климову

Агния Дитковските, как и многие ее коллеги по актерскому цеху, улетела на отдых. Куда именно отправилась бывшая супруга Алексея Чадова, она не сообщила. Артистка традиционно не делится с поклонниками такими откровениями. Зато показала фигуру в купальнике.

Агния Дитковските очень тщательно оберегает личную жизнь. Даже о рождении второго ребенка звезда не распространялась, хотя и появлялась на публике с округлившимся животиком. Говорят, нового возлюбленного Агнии зовут Амир. Ходят слухи, что он является сыном богатого узбекского бизнесмена из Ташкента.

Каждая публикация девушки в блоге производит эффект разорвавшейся бомбы. Так случилось и на этот раз. Дочь звезды сериала "Гардемарины, вперед!" Татьяны Лютаевой разместила снимок, на котором предстала перед поклонниками в мокром купальнике небесного цвета.

ditkovskyte Хорошо в деревне летом

"Хорошо в деревне летом", - подписала эффектный кадр 31-летняя красавица. Публика оставила под снимком восхищенные комментарии.

Меж тем в пабликах, посвященных звездам кино, опубликовали коллаж из снимка Дитковските и Екатерины Климовой. Дело в том, на обеих актрисах - одинаковые купальники. Обыватели стали сравнивать, на ком же наряд смотрится эффектнее.

"Катюша просто очаровательна", "У Дитковските после вторых родов фигура стала более женственная", "Все-таки молодость рулит", "Агния однозначно превзошла Катю, на ней лучше сидит купальник", "Климовой тоже надо было купальник намочить, как Агния сделала. Тогда тоже был бы такой эффект груди", "Катя - скромница", "У Дитковските всегда была шикарная фигура", - делятся мнением фолловеры.

Стоит отметить, что в отличие от Дитковските 41-летняя Екатерина Климова вместе со всеми своими детьми не скрываем место отдыха. Она делится фото и видео с Бали.

Кстати, особо внимательные фанаты Агнии предположили, что скорее всего актриса отдыхает в райском уголке в компании мамы и Екатерины. Лютаева и Климова давно дружат. На тропическом острове они отмечали Старый Новый год вместе с актером Алексеем Чадовым.