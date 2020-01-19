Президент UFC Дэйна Уайт: "Сейчас имеет смысл сделать еще один бой Хабиба с Конором Макгрегором"

В ночь с 18 на 19 января по московскому времени ирландец Конор Макгрегор одержал победу над Дональдом Серроне. Это был первый успех Конора после поражения от Хабиба Нурмагомедова, и после победы Макгрегора нокаутом на 40-й секунде возник вопрос - а что, если сделать матч-реванш между Хабибом и Конором?

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил:

- Всегда есть возможность поставить кого-то с Конором. Если мы говорим о том, что сейчас имеет смысл... Как говорит Конор, у него были проблемы перед боем с Хабибом. И когда смотришь на это со стороны Хабиба, то - у него 28 побед. То, как он победил в первый раз и насколько стал известен. Мы смотрим на это как на бой Али - Фрейзер. Это - крупный бой, международного уровня. Конор против Масвидаля? Там нет титула. Я считаю, что должен быть бой с Хабибом. Это важно для наследия Хабиба. Если он побил Конора, побьет Тони, и победит Макгрегора, то может завершить карьеру 30-0.

А чуть позже Уайт добавил, оценивая силу поединка:

- Я скажу, что Хабиб против Конора - это самый большой бой в истории спорта. Я знаю, что Макгрегор хочет этот бой и выиграть его. Хочу ли, чтобы он подрался три раза в этом году? Да. Я думаю, что бой Конора с Хабибом - огромный бой с точки зрения наследия для обоих и для всего нашего спорта.

Говоря о месте проведения этого боя, Дэйна Уайт сказал:

- Я считаю, что их бой может быть проведен где угодно. Мы должны сесть и подумать над тем, что имеет смысл.

- Конор говорил, что было бы неплохо провести этот бой в Москве.

- Этого точно не произойдет в Москве. Много причин. Это будет Лас-Вегас, Великобритания. Но, к сожалению, Хабиб не большой фанат Вегаса после последнего поединка здесь.

Уайт сравнил форму Конора Макгрегора перед боем с Хабибом и сейчас - после поединка с Серроне:

- После той ситуации Конора с Хабибом я сидел и думал - это была самая мрачаная вещь, вся ситуация после того боя. Что я видел сейчас? Макгрегор был счастливым человеком, который был рад вернуться в октагон. Он мне очень нравится, вы до меня докапываетесь постоянно из-за этого.

Говоря о том, каковы взаимоотношения между этими бойцами, Уайт сказал:

- Реальность такова, что Хабиб никогда не отказывается от боев. И он ненавидит Конора, а Макгрегор - ненавидит Хабиба.