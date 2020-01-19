"Дружеская поездка и черепаший разговор": Объявлены лучшие фото подводного мира 2019 года
Жюри конкурса Ocean Art Underwater Photo Competition 2019 рассмотрели работы тысячи фотографов из 78 стран мира и выбирало самые зрелищные фотографии подводного мира в 17 категориях, подводной фотографии.
Главным победителем конкурса стала фотография Грега Лекера (Greg Lecoeur), на которой запечатлен тюлень-крабоед. Этот снимок стал лучшем и в номинации «Холодная вода».
Главным победителем конкурса стала фотография тюленя-крабоеда
В номинации «Макросъемка» лучшим стал снимок Стефано Карберо (Stephano Cerbai).
Победитель в номинации «Макросъемка»
Лучшим в номинации «Поведение морских обитателей» стал снимок «Дружеская поездка» Полы Вианны (Paula Vianna)
Первое место в номинации «Компактная камера, поведение»
Первое место в номинации «Компактная камера, поведение» получил снимок окуня Ференца Лоринча (Ferenc Lorincz)
Лучший в номинации «Супермакросъемка»
Яйца рыбы-клоуна, сфотографированные Кадр Паоло Исгро (Paolo Isgro) стали лучшим в номинации «Супермакросъемка»
Лучший в номинации «Супермакросъемка»
В номинации «Разговор» первое место получила «Жертва» Шейна Гросса (Shane Gross).
Победитель в номинации «Разговор»
В номинации «Широкоугольная компактная камера» победил Талии Грайс (Talia Greis)
Победитель в номинации «Широкоугольная компактная камера»
Стэн Чен (Stan Chen) стал побеителем в номинации «Компактная камера»
Победитель в номинации «Компактная камера»
ИСТОЧНИК KP.RU