2020-01-19T11:19:45+03:00
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"Дружеская поездка и черепаший разговор": Объявлены лучшие фото подводного мира 2019 года

Жюри конкурса Ocean Art рассмотрели работы тысячи фотографов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Город актиний.Город актиний.
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Жюри конкурса Ocean Art Underwater Photo Competition 2019 рассмотрели работы тысячи фотографов из 78 стран мира и выбирало самые зрелищные фотографии подводного мира в 17 категориях, подводной фотографии.

Главным победителем конкурса стала фотография Грега Лекера (Greg Lecoeur), на которой запечатлен тюлень-крабоед. Этот снимок стал лучшем и в номинации «Холодная вода».

Главным победителем конкурса стала фотография тюленя-крабоеда

Главным победителем конкурса стала фотография тюленя-крабоеда

В номинации «Макросъемка» лучшим стал снимок Стефано Карберо (Stephano Cerbai).

Победитель в номинации «Макросъемка»

Победитель в номинации «Макросъемка»

Лучшим в номинации «Поведение морских обитателей» стал снимок «Дружеская поездка» Полы Вианны (Paula Vianna)

Первое место в номинации «Компактная камера, поведение»

Первое место в номинации «Компактная камера, поведение»

Первое место в номинации «Компактная камера, поведение» получил снимок окуня Ференца Лоринча (Ferenc Lorincz)

Лучший в номинации «Супермакросъемка»

Лучший в номинации «Супермакросъемка»

Яйца рыбы-клоуна, сфотографированные Кадр Паоло Исгро (Paolo Isgro) стали лучшим в номинации «Супермакросъемка»

Лучший в номинации «Супермакросъемка»

Лучший в номинации «Супермакросъемка»

В номинации «Разговор» первое место получила «Жертва» Шейна Гросса (Shane Gross).

Победитель в номинации «Разговор»

Победитель в номинации «Разговор»

В номинации «Широкоугольная компактная камера» победил Талии Грайс (Talia Greis)

Победитель в номинации «Широкоугольная компактная камера»

Победитель в номинации «Широкоугольная компактная камера»

Стэн Чен (Stan Chen) стал побеителем в номинации «Компактная камера»

Победитель в номинации «Компактная камера»

Победитель в номинации «Компактная камера»

ИСТОЧНИК KP.RU

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