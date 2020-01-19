«Дакар» опять наш

Дистанция заключительного спецучастка составляла 374 км, половина из которых должна была пройти через дюны и пески, но в связи со строительными работами на нефтяном объекте вблизи трассы организаторы сократили доп до 167 км. Поэтому задачей экипажей "КАМАЗ-мастер" был уверенный финиш на результат, тем более, что у них был приличный отрыв от белорусского МАЗа. И это удалось. Экипаж Андрея Каргинова в итоге занял первое место в зачете грузовиков, Антон Шибалов финишировал на втором месте.

Это, кстати, уже 17- я победа команды «КАМАЗ-мастер». Российские грузовики в самом престижном ралли побеждали уже на трех континентах: в Африке, в Южной Америке, и вот теперь в Азии, где гонка впервые прошла по пескам Саудовской Аравии.

Браво!

Багги

Еще один прекрасный результат показал наш гонщик Сергей Карякин, занявший второе место на багги. Три года назад он победил в классе квадроциклов, и вот теперь сражался на равных даже с заводскими командами уже в другом техническом классе.

Мото

Есть отличный результат и у наших мотоциклистов. Дмитрий Агошков в зачете Original by Motul на своем втором «Дакаре»занял девятое место. В прошлом году он сошел, а это его полный марафон в самой сложной дисциплине ралли-рейдов.

«Original by Motul - это отдельный класс в зачете. Участники, после финиша этапа сами готовят мотоцикл. Ремонт только своими силами. Времени ни на что не хватает. Поэтому все спят рядом с байком. У меня было так, что я спал за сутки часа 2» - рассказал Дмитрия в соцсетях.

Итоги генеральной классификации:

Грузовики

1. Андрей Каргинов/Андрей Мокеев/Игорь Леонов (КАМАЗ-43509, № 511).

2. Антон Шибалов/Дмитрий Никитин/Иван Татаринов (КАМАЗ-43509, № 516) — отставание 42,26 мин.

3. Сергей Вязович/Павел Гаранин/Антон Запорощенко, Беларусь (МАЗ-6440RR, № 503) — отставание 02 ч 04,42 мин.

4. Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов (КАМАЗ-43509, № 501) — отставание 02 ч 55,28 мин.

…

Мотовездеходы

1. Кейси Кэрри/Шон Берриман (Can-Am Maverick Monster Energy, № 405).

2. Сергей Карякин/Антон Власюк (BRP Maverick X3 SNAG Racing, № 411) — отставание 39,12 мин.

3. Франсиско «Чалеко» Лопес/Хуан Пабло Латрак (Can-Am Maverick South Racing, № 400) — отставание 52,36 мин.

…

23. Илья Роусс/Антон Ярощук (Can-Am Maverick X3, № 444) — отставание 15 ч 25,39 мин.

24. Денис Березовский (Казахстан)/Рикардо Адриан Торлаши (Can-Am Maverick X3, № 407) — отставание 16 ч 25,26 мин.

Зачет «Мото»

1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team 2020, №9).

2. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, №5) — отставание 16,26 мин.

3. Тоби Прайс (Red Bull KTM factory team, №1) — отставание 24,06 мин.

…

57. Дмитрий Агошков (KTM 450 Rally Troyka Team, № 133) — отставание в общем зачете 16ч 51,21 мин.; девятое место в зачете Original by Motul (отставание 0 8 ч 48,50 мин.).