Строители редутов

Громадное начало! За тем решением государя - первый шаг к внедрению науки в армию! И как не вспомнить в такой день всех наших замечательных рисковых и отважных строителей редутов в годы Великой Отечественной…

Под огнем и в лютую стужу воздвигали они редуты, наводили понтонные переправы, дышащие и извивающиеся под тяжелой техникой! Кажется, проехать по такой переправе - все равно что прокатиться на велосипеде по извивающейся змее…

И как не вспомнить в этот день о замечательном человеке, герое, генерал-лейтенанте Инженерных войск Дмитрии Михайловиче Карбышеве, о котором нам, студентам Московского инженерно-строительного института, на военной кафедре рассказывал полковник Иван Семенович Мудрогей, прошедший всю Великую Отечественную.

Карбышев молодым офицером строил переправы и редуты в Русско-японскую войну 1905 года, в звании подполковника императорской армии ставил заслоны на пути врага в Первую мировую: удостоился ордена Св. Анны.

В годы Гражданской встал под красное знамя. Военного ученого с мировым именем большевики приняли в свои ряды, «забыв» о дворянском происхождении. В штурме Перекопа, в основном и решившего исход Гражданской войны, Карбышев организовал инженерное обеспечение. И мы, студенты, многие из которых готовились стать военными инженерами, знали, как мученически, геройски погиб Дмитрий Михайлович.

Он исчез бесследно в конце лета 1941 года. И только летом 1945 года в советскую военную миссию в Англии явился канадский майор Седдон де Сент-Клер, который сидел в лагере вместе с Карбышевым, и смог рассказать о его последних днях. Тяжело контуженный, без сознания, генерал попал в плен. Русский инженер был очень нужен Германии: такого крупного по фортификации специалиста у них не было. Ему обещали всевозможные блага, собственное исследовательское подразделение, сохранение генеральского звания... Он был неподкупен.

Вместе с другими военнопленными зимой 1945-го его на морозе стали поливать из брандспойтов… Враги думали сделать из него ледяную глыбу, а сотворили крепость.