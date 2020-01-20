2020-01-20T00:26:48+03:00
Анекдоты

Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников

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Прыгать с парашютом совсем не страшно.

Открываешь дверь самолета, смотришь вниз - а там Google Maps.

Вы ведь не боитесь Google Maps?

* * *

Ковбой в суде. Судят за избиение жены и тещи. Судья:

- Вы приговариваетесь к штрафу в 1007 долларов США за содеянное.

Ковбой:

- А почему такой странный штраф? Не $1000, а $1007?

Судья:

- $1000 - штраф по статье 123 штата Техас «за рукоприкладство», а $7 - местный налог на развлечения.

* * *

Согласно результатам опросов общественного мнения большинство россиян не доверяет результатам опросов общественного мнения.

* * *

- Ну чё, красавица, прокатимся с ветерком?

- Не-е-е, у меня ревматизм.

- Тогда в баньку, попаримся от души.

- Нельзя мне, сердце пошаливает.

- Ну и чё ж ты, такая больная, глазки-то строила?

- Дак косоглазие.

* * *

У нас в поселке случай был лет пятнадцать назад.

Прошел ураган. Кто крышу плохо крепил, у того крышу сорвало. Кто хорошо, у того вместе со стенами.

* * *

Молодость - это пока ветер в голове свежий.

* * *

Вчера пришел подвыпивший сосед и попросил политического убежища.

Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права!

* * *

- Внучок, что делаешь?

- В Фейсбуке сижу. Ты, бабуля, не поймешь.

- Ну почему же? Ляля сладкая красотка у тебя в друзьях - это я.

ИСТОЧНИК KP.RU

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