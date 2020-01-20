Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников
Прыгать с парашютом совсем не страшно.
Открываешь дверь самолета, смотришь вниз - а там Google Maps.
Вы ведь не боитесь Google Maps?
* * *
Ковбой в суде. Судят за избиение жены и тещи. Судья:
- Вы приговариваетесь к штрафу в 1007 долларов США за содеянное.
Ковбой:
- А почему такой странный штраф? Не $1000, а $1007?
Судья:
- $1000 - штраф по статье 123 штата Техас «за рукоприкладство», а $7 - местный налог на развлечения.
* * *
Согласно результатам опросов общественного мнения большинство россиян не доверяет результатам опросов общественного мнения.
* * *
- Ну чё, красавица, прокатимся с ветерком?
- Не-е-е, у меня ревматизм.
- Тогда в баньку, попаримся от души.
- Нельзя мне, сердце пошаливает.
- Ну и чё ж ты, такая больная, глазки-то строила?
- Дак косоглазие.
* * *
У нас в поселке случай был лет пятнадцать назад.
Прошел ураган. Кто крышу плохо крепил, у того крышу сорвало. Кто хорошо, у того вместе со стенами.
* * *
Молодость - это пока ветер в голове свежий.
* * *
Вчера пришел подвыпивший сосед и попросил политического убежища.
Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права!
* * *
- Внучок, что делаешь?
- В Фейсбуке сижу. Ты, бабуля, не поймешь.
- Ну почему же? Ляля сладкая красотка у тебя в друзьях - это я.
ИСТОЧНИК KP.RU