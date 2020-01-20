Веру Брежневу затравили из-за разницы в возрасте с мужем, а Наталья Водянова вступилась за семью певицы

Вера Брежнева очень редко делится в соцсетях снимками с мужем, чем постоянно порождает слухи о грядущем разводе. Певица неохотно показывает в Инстаграме фотографии своей семьи — и не без оснований. Новогодние каникулы Вера провела в Италии вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе и 10-летней дочерью Сарой (от второго брака с украинским олигархом Михаилом Киперманом). На своей страничке певица решила поделиться несколькими фотографиями с отдыха — и неожиданно получила шквал негативных комментариев.

На фото Вера, ее муж и дочь катаются на лыжах в горах. Снимки пронизаны солнцем и счастьем — певица и ее близкие улыбаются, им явно хорошо вместе. Однако хейтеры тут же принялись критиковать Веру за разницу в возрасте с мужем (напомним, Брежневой — 37 лет, Константину Меладзе — 56). В комментариях подписчики обсуждают не только возраст супруга звезды, но и внешность ее дочери.

ververa Удивительная страна

«Вера, не накопила еще достаточно денег, чтоб перестать спать с папиками?», «Вера, блин! Что за стремный костюм? Вам он не идет», «Какая дочь страшная, зачем такие фото выкладывать», «Это дочка? Какая страшненькая!».

Злобные комментарии поразили не только Веру, но и ее друзей — за певицу вступилась супермодель Наталья Водянова. Манекенщица ответила одному из комментаторов, гадко высказавшихся о дочери Брежневой:

- Как вообще можно такое написать. Вы знаете, бумерангом все возвращается... Плохая энергия ваша этому ребенку не навредит, вот вам — точно. Желаю вам найти свет в жизни, чтобы не было времени думать, а тем более писать гадости! - считает Водянова.

Дочери певицы Саре 10 лет. Фото: Инстаграм.

В ответ Вера поблагодарила Наталью за поддержку. По словам певицы, она не понимает, как у людей, написавших такие вещи, «язык поворачивается... и пальцы». Там же в комментариях Брежнева призналась, что именно такая реакция Инстаграма и отбивает у нее всякое желание делиться семейными фотографиями в соцсетях.

В Италию Вера отправилась не только отдыхать, но и работать. Новый год Брежнева и Меладзе встретили в Тоскане — там у них есть дом на побережье. Потом Вера отправилась в поездку по итальянским фабрикам (недавно она запустила собственную линию косметики, которая производится в Италии).

Вера признается, что именно реакция хейтеров побуждает ее не делится личными фото. Фото: Инстаграм.

- Какая удивительная страна Италия, - написала Вера в Инстаграме. - За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции. А закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием! КПД 10000 процентов. Скоро начинается рабочий сезон, и нам есть, чем вас порадовать.