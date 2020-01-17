2020-01-17T01:01:37+03:00
Звезды

«Красиво жить не запретишь»: Калашникова выгуляла серьги за 20 миллионов, а Жасмин кольцо из 18-каратного золота

Дизайнер Влад Торхов рассказал, сколько звёзды тратят на украшения и наряды
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Анна Калашникова выгуляла серьги за 20 миллионовАнна Калашникова выгуляла серьги за 20 миллионовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Даже в кризис знаменитости хвастаются на звёздных дорожках дорогой ювелиркой и нарядами. Чаще всего на гардероб уходит половина артистических гонораров.

«Лопни, но держи фасон!» - с таким девизом живут многие российские знаменитости. Хотя их западные коллеги спокойно выходят в свет в недорогих джинсах, а роскошные наряды демонстрируют лишь на специальных церемониях. Наши же и «в пир и в мир» выгуливают бриллианты.

Дизайнер украшений Влад Торхов

Дизайнер украшений Влад Торхов

Сколько денег артисты тратят на свой стиль, «КП» рассказал дизайнер украшений Влад Торхов.

Анна Калашникова

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна КалашниковаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Красавица Анна Калашникова сверкает в украшениях от знаменитого ювелирного бренда Pasquale Bruni, - рассказывает Торхов. - Колье и серьги Prato Fiorito Black Atelier из оникса и бриллиантов. Центральный камень имеет вес более 11кт, а общий вес бриллиантов превышает 40 кт! Стоимость данных украшений составляет более 20 миллионов. Платье на Анне от набирающего популярность дизайнера Наза Маера. Наряд стоит в диапазоне 250-300 тысяч рублей. Сексуальные сапоги-чулки Le Silla с кристаллами Swarovski стоят порядка 5000 евро.

Кристина Орбакайте и Валентин Юдашкин

Кристина Орбакайте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина ОрбакайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

- На Кристине кожаная косуха Balmain примерной стоимостью 350-400 тысяч рублей, и, скорее всего, ботильоны того же бренда примерно за 200 тысяч рублей, - говорит дизайнер Влад Торхов. - Мэтр российской моды и любимец всех светских львиц и звезд Валентин Юдашкин блистает в норковой шубе. Судя по объему и качеству меха соболя, шуба Валентина стоит от 800 тысяч до 1,5 млн. рублей.

Валентин Юдашкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин ЮдашкинФото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин

Певица Жасмин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица ЖасминФото: Михаил ФРОЛОВ

- Певица Жасмин предстала на минувшей «Песне года» в демократичном тренче. Это один из главных трендов сезона. Цены на такой плащ стартуют от 25 тысяч рублей и выше, - рассказывает наш эксперт. - Значимым аксессуаром является кольцо Bulgari на пальце певицы. 18-каратное золото! Стоимость такого колечка варьируется в диапазоне от 500 до 700 тысяч рублей.

Лолита

Певица Лолита Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица ЛолитаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Яркая, эпатажная, свободная. Лолита выбрала для выхода в свет платье от дизайнера Игоря Гуляева. Стоимость такого наряда у именитого кутюрье стартует от 300 тысяч рублей, - говорит наш эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп уверен: слушания по импичменту завершатся быстро
Украина предложила создать международную следственную группу по крушению «Боинга» в Иране
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили «Северный поток — 2»
В США началась процедура импичмента Трампа
Путин заявил о «явно неправовом» характере некоторых решений ЕСПЧ
Ространснадзор после инцидента в «Домодедово» проведет внеплановые проверки «ИрАэро»
Умер сын писателя Джона Толкина
Россиянин Винник сообщил о пытках и «психологической войне» в греческой тюрьме
Путин включил Мишустина в состав Совбеза России
«Подобного прогноза быть не могло»: Экономист опроверг слова о курсе 200 рублей за доллар
Киев назвал условия для проведения выборов в Донбассе
Пять стран требуют от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при крушении украинского Boeing
«Недюжинная фантазия»: в Госдуме оценили заявление Порошенко о послании Путина