«Красиво жить не запретишь»: Калашникова выгуляла серьги за 20 миллионов, а Жасмин кольцо из 18-каратного золота

Даже в кризис знаменитости хвастаются на звёздных дорожках дорогой ювелиркой и нарядами. Чаще всего на гардероб уходит половина артистических гонораров.

«Лопни, но держи фасон!» - с таким девизом живут многие российские знаменитости. Хотя их западные коллеги спокойно выходят в свет в недорогих джинсах, а роскошные наряды демонстрируют лишь на специальных церемониях. Наши же и «в пир и в мир» выгуливают бриллианты.

Дизайнер украшений Влад Торхов

Сколько денег артисты тратят на свой стиль, «КП» рассказал дизайнер украшений Влад Торхов.

Анна Калашникова

Анна КалашниковаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Красавица Анна Калашникова сверкает в украшениях от знаменитого ювелирного бренда Pasquale Bruni, - рассказывает Торхов. - Колье и серьги Prato Fiorito Black Atelier из оникса и бриллиантов. Центральный камень имеет вес более 11кт, а общий вес бриллиантов превышает 40 кт! Стоимость данных украшений составляет более 20 миллионов. Платье на Анне от набирающего популярность дизайнера Наза Маера. Наряд стоит в диапазоне 250-300 тысяч рублей. Сексуальные сапоги-чулки Le Silla с кристаллами Swarovski стоят порядка 5000 евро.

Кристина Орбакайте и Валентин Юдашкин

Кристина ОрбакайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

- На Кристине кожаная косуха Balmain примерной стоимостью 350-400 тысяч рублей, и, скорее всего, ботильоны того же бренда примерно за 200 тысяч рублей, - говорит дизайнер Влад Торхов. - Мэтр российской моды и любимец всех светских львиц и звезд Валентин Юдашкин блистает в норковой шубе. Судя по объему и качеству меха соболя, шуба Валентина стоит от 800 тысяч до 1,5 млн. рублей.

Валентин ЮдашкинФото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин

Певица ЖасминФото: Михаил ФРОЛОВ

- Певица Жасмин предстала на минувшей «Песне года» в демократичном тренче. Это один из главных трендов сезона. Цены на такой плащ стартуют от 25 тысяч рублей и выше, - рассказывает наш эксперт. - Значимым аксессуаром является кольцо Bulgari на пальце певицы. 18-каратное золото! Стоимость такого колечка варьируется в диапазоне от 500 до 700 тысяч рублей.

Лолита

Певица ЛолитаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Яркая, эпатажная, свободная. Лолита выбрала для выхода в свет платье от дизайнера Игоря Гуляева. Стоимость такого наряда у именитого кутюрье стартует от 300 тысяч рублей, - говорит наш эксперт.