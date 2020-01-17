Не стало человека, который знал откуда берутся умные дети

Учитель массовая профессия, но педагоги для которых возня с детьми не только работа, но и призвание - штучный товар. Андрей Олегович Белинский был одним из таких мудрых и сильных людей. В последние годы он тяжело болел. Писал книгу, но не успел издать. Фрагменты публиковал на своей странице в «Фейсбуке». Мы печатаем отрывки: нам кажется, они стоят того, чтобы их прочитать.

Интерес к жизни

- Откуда берутся умные дети? Ответ до банальности прост: из семьи. И дело здесь не только и не столько в генетике, хотя у умных родителей чаще бывают умные дети. Дело в воспитании и в количестве сил, которые мама с папой тратят на ребенка, — именно сил и внимания, а не денег и ресурсов. Лет с двух — а может, и раньше — с ребенком надо разговаривать, отвечать на его бесконечные «почему» и «зачем». Читать ему или рассказывать сказки, обсуждая и объясняя поступки героев. Объяснять свои поступки. Гулять с ним, учить любоваться красотой. Это требует огромного количества сил и терпения, но именно так мышление вашего сына или дочери станет целостным, а не мозаичным, именно так пробудится живое любопытство, интерес к миру и к людям. Для этого нужно, чтобы и у вас не пропал интерес к жизни. И именно поэтому дети из так называемых простых семей часто гораздо умнее детей, воспитанных гламурными домохозяйками, якобы целиком посвящающими себя семье. Ведь если в тебе пустота, то и ребенку дать нечего.

Ребенок и оптимизм

- Если мы хотим, чтобы наш ребенок стал успешным, мы должны постараться быть оптимистами. Успешные дети редко вырастают у унылых, грустных, вечно недовольных родителей, воспринимающих мир как пространство, наполненное жаждущими нас обидеть врагами. В этом случае ребенок пребывает в состоянии постоянной неуверенности в себе, страхе и неверии в собственные силы. Если уж такие большие, замечательные и сильные люди, как его родители, не могут справиться со своими проблемами, и вокруг них все время ошиваются враги и негодяи, то что же может поделать маленький, еще не понимающий, что происходит, ребенок? В результате мы получаем ощетинившегося на весь мир ежика, который боится предпринимать хоть какие-то ответственные действия, потому что “все равно не получится”.

Подростковый возраст: битва добра с силами разума

- По мере взросления детей рано или поздно они достигают подросткового возраста. Это может произойти и в 12, и в 13, и в 15, и даже в 18 лет, но произойдет практически неизбежно. Если родитель был внимательным, чутким, много сил и времени уделяющим ребенку, то с некоторой неизбежностью ему предстоит пережить подростковый бунт. Если родитель, помимо прочего, был умным и ответственным, то подростковый бунт будет непременно. Хорошо, если подростковый бунт произошел. Потому что одним из этапов взросления ребенка является переход его во взрослое состояние, его сепарация, отделение от вас. Ребенку предстоит пережить понимание того, что вы не являетесь непогрешимым, главным и безусловным авторитетом, принять и понять, что вы можете быть не правы, что с вами можно и нужно спорить, что есть ситуации, когда его решение разумнее и правильней, чем ваше. Если этого не произошло, значит ребенок оказался настолько задавлен уважением к родителям, их авторитетом и нежеланием доставлять им огорчение и неудовольствие, что теперь он не хочет принимать самостоятельных решений и будет всю ответственность за свою жизнь и поступки перелагать на них, - “Лишь бы мамочка не огорчалась” - или же найдет удовольствие в том, чтобы быть вечно маленьким, милым и “пушистым”, потому что с маленьких спросу нет. Если ребенок в возрасте 14-15 лет не спорит и не ссорится с нами, не отстаивает свое право на определенную долю самостоятельности, значит мы что-то делаем не так.