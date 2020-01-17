Павел Делонг: В этом фильме есть на кого смотреть!

Делонг снимался в «Списке Шиндлера» у Спилберга, на его счету десятки ролей во всемирно известных фильмах. Его хорошо его и российские зрители по работе в отечественных картинах. В проекте «Легенда Феррари» Делонг исполнил одну из главных ролей. Его герой влюбляется в героиню Ольги Погодиной и становится двойным агентом... Детектив, любовь, погони. И Делонг становится новым воплощением Джеймса Бонда. Теперь на службе у Советской республики.

- Павел, как вас завербовали? Я про продюсеров «Легенды Феррари»...

- О, когда я прочитал сценарий, сразу стало интересно. Люблю такие жанровые истории. Понял, что качество у проекта очень высокое, и структура сценария, и диалоги. Действие происходит в 20-е годы прошлого века, и язык героев соответствует времени. У нас прекрасный режиссер Костя Максимов. У меня было осталось хорошее впечатление после первых встреч с продюсером. А потом я узнал, что продюсер Ольга Погодина это моя партнерша, исполнительница главной роли. Редко бывают такие творческие приключения, удачи. У Ольги есть свое видение проекта, и она вкладывает очень много усилий, это важная часть жизни, но она дает очень много свободы.

- Про Елену Феррари что-то знали до съемок?

- Не знал. Интересная история, покрытая тайной. Благодаря нашему проекту станет известно, кто фактически создал русскую разведку. И эпоха, конечно! Очень интересное время.

В проекте «Легенда Феррари» Делонг исполнил одну из главных ролей. Его герой влюбляется в героиню Ольги Погодиной и становится двойным агентом.Фото: кадр из фильма

- В Польше по-другому преподают историю 20-х годов?

- Нет, практически то же самое. Просто война 1920 года у нас называется «большевистская война». У нас больше расхождений по поводу Второй мировой войны, я думаю.

- Кто прав, кто виноват в русской гражданской войне вы пытались разобраться?

- Тут нельзя сказать кто лучше, кто прав. Брат против брата это ужасно... У белых есть история, романтизм. За что борются красные тоже понятно, они реально хотят поменять мир. В тот момент коммунизм не преступный, не криминальный, это революция. А вот сталинизм это уже другая история... Две культуры, большой и страшный конфликт. Мы не делим героев на плохих и хороших - у всех своя правда. И все совершают страшные поступки.

- Вы играли в прекрасных фильмах, один «Список Шиндлера» чего стоит. Команде «Легенды Феррари» удалось воссоздать время?

- Да! Когда я впервые увидел проекты костюмов, сценографии, локаций, я понял, что у нас есть очень интересный проект,. На такой размах, конечно, всегда не хватает денег. И это большой подвиг Ольги Погодиной, которая приложила массу усилий, чтобы все получилось на самом высоком уровне.

В проекте «Легенда Феррари» Делонг исполнил одну из главных ролей.Фото: кадр из фильма

- Если этот фильм покажут по польскому ТВ его будут смотреть?

- Думаю да, там есть очень яркие персонажи, отличная история. И, без лишней скромности, там есть на кого смотреть!

- Ваших героев зритель полюбит?

- Надеюсь на это! И в Эрмлера и в Феррари можно влюбиться. И потом, между ними есть настоящая любовь. Они напарники, но они и враги... Честно, вот рассказываю вам о них, а у меня мурашки по коже.

- Павел, у нас есть великие старые фильмы, без которых старшее поколение не может себя представить. Но молодежь их почти не смотрит. Как с эти дела в Польше? Молодежь знает, например, о таком великом фильме, как «Ва-банк»?

- Да, у нас молодежь тоже редко смотрит старые фильмы. Но это нормально. Достаточно того, что «Ва-банк», «Амазонки» и другие фильмы в наших сердцах навсегда.

Легенда Феррари (реж. Константин Максимов) - трейлер.

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Елена Феррари – резидент «особого калибра. Поэтесса, разведчица или террорист?

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Цитаты из книги:

Максим Горький о Елене Феррари: «Вы с ней поосторожней. Она на большевичков работает. Служила у них в контрразведке». Темная птица. Она в Константинополе протаранила белогвардейскую яхту...»

«Елена была красивой женщиной. Мужчины не один раз предлагали ей руку и сердце. Среди них — революционеры, поэты, дипломаты и военные разведчики».

«Феррари начала понимать, что попала в капкан, из которого вряд ли удастся вырваться. Она не догадывалась, что судьба ее уже предрешена».