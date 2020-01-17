Глава МИД РФ Сергей Лавров: Поручили исполнять обязанности три дня назад - вот я и исполняю

Эта встреча с журналистами в высотке на Смоленке была запланирована давно, еще до исторического выступления Президента России Владимира Путина о конституционной реформе. После которого все правительство, включая главу МИДа Сергея Лаврова, ушло в отставку. Тем не менее даже с приставкой «и. о.» он остался самым авторитетным российским дипломатом. А свое новое качество описал c иронией:

- Мне поручили исполнять обязанности три дня назад - вот я и исполняю.

Не обошлось без традиционного лавровского юмора и при ответах на вопросы журналистов:

- Во вторник в сенате США начнется импичмент Трампу, говорят, из-за этого Америка ослабит поддержку Украины. Что вы об этом думаете? - спросила корреспондент информагентства Ассошиэйтед Пресс.

- Не знаю, импичмент у вас, вы - американка, вам виднее.

Но главные темы пресс-конференции были серьезными. 2020 год начался бурно. 3 января США прицельным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, прибывшего с визитом в Багдад. 8 января в 2.00 ночи Иран нанес ответный удар, выпустив 22 ракеты по двум базам США в Ираке. А в 6.15 утра иранские ПВО из-за «ошибки офицера» сбили украинский «Боинг-737», вылетавший из Тегерана. Погибли все 176 человек на борту.

- Я никого не хочу убеждать в том, что этого могло бы не быть, - прокомментировал ситуацию Лавров. - Но. Американцы уничтожили в беспрецедентной операции вопреки международному праву генерала Сулеймани. Иран ответил выверенным ударом, ожидал возможного ответа США. В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35 (американский истребитель-бомбардировщик. - Ред.). Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации.

Подводя итог, глава МИДа призвал «западных партнеров» наконец-то отступиться от Исламской Республики:

- Трагедия украинского «Боинга» - серьезный звонок к тому, чтобы начать деэскалацию в регионе. Послушать американцев, так куда ни посмотри - везде виноват Иран. Это нереалистично. Любая страна имеет свои интересы. Главное, чтобы они продвигались легитимным путем.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Иранские ракеты контузили 11 военных США

Стали известны последствия атаки иранских ракет на объекты США.

Сразу после удара Ирана по двум американским базам в Ираке СМИ Исламской Республики распространили победные реляции: «Уничтожено 80 террористов» (так они называют солдат под звездно-полосатым флагом). Вашингтон же долгое время молчал - подсчитываем, мол, потери. Даже фотографии с последствиями ракетного налета появились не сразу.

Наконец спустя почти 10 дней после инцидента заокеанские издания скупо сообщили: «Жертв нет, пострадали 11 военнослужащих (в основном от контузий), сейчас они доставлены в немецкие госпитали для лечения». Причины известны: Иран заблаговременно предупредил о ракетной атаке Ирак, а тот, в свою очередь, - американцев. Вот они заранее и отправили всех солдат в бомбоубежища. Отсюда и столь скромный урон.