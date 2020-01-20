Серена Уильямс и Роджер Федерер уже поставили рекорды на Australian Open

23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс в стартовм матче Australian open переиграла россиянку Анастасию Потапову и установила рекорд по количеству побед на высших турнирах. Теперь за плечами 38-летней американки 350 успешных встреч в турнирах Большого шлема. Но Серена останавливаться не собирается.

- Это был хороший задел для новых побед. Титул в Окленде помог мне в некотором роде сбросить напряжение. Мне было очень важно выиграть трофей. Это принесло облегчение, теперь я могу двигаться дальше, — сказала Уильямс.

Еще один рекорд долголетия установил швейцарский теннисист Роджер Федерер. Для него этот Australian Open стал уже 21-м в карьере. При этом 38-летний спортсмен сыграл на высшем уровне уже в третьем десятилетии, ведь первые турниры Большого шлема у Роджера были еще в прошлом веке, в 1999 году. В то время некоторые молодые участники нынешнего турнира еще не родились.

Что касается Российских спортсменов, то в основной сетке соревнований примут участие 16 наших игроков. Наилучшие шансы на успех имеет финалист последнего US Open Даниил Медведев.