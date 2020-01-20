Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж

России, похоже, наконец-то начнут возвращать долги за оружие, которое мы исправно поставляем различным странам. Только за 2018 год нам должны 3 миллиарда долларов за уже отправленные заказчикам современные вооружения. По данным РИА Новости, решен вопрос о том, что заказчики смогут оплатить поставки либо в своей национальной валюте, либо в валюте других стран, либо вообще как-то иначе. Но - не в долларах США.

«КП» обратилась за комментарием к главному редактору журнала «Экспорт вооружений» Андрею Фролову.

- Это хорошая новость? Мы либо таким образом получим должок — либо никак?

- Да, либо так, либо никак. И не потому, что контрагенты не хотят платить.

- Вроде неспокойной Венесуэлы?

- Речь даже не о них. Нормальные платежеспособные клиенты - они сейчас физически не могут перевести деньги, в том числе из-за проблем с санкциями. Был пример с Индией. В конечном счете вопрос урегулировали — но проблема-то носит универсальный характер! Ну да, в данном случае ее утрясли. Но сама проблема никуда не делась! Никто же не будет возить миллионы долларов в чемоданах!

- То есть, мы не можем получить миллионы и миллиарды не потому, что у условного Египта нет на оплату денег, а потому, что барьеры поставлены для перевода валюты в Москву?

- С Египтом то как раз все нормально, у них деньги есть. Главное в этой информации — долги мы все-таки попробуем вернуть. И тут уже не так важно, в какой именно форме, либо в какой валюте - кроме доллара. Это все-таки вторично. В конце прошлого года одно уважаемое издание написало, что дебеторская задолженность российской структуры, экспортирующей оружие — около одного триллиона рублей. Или 16 миллиардов долларов. И это деньги, не поступившие не только от заказчиков зарубежных, но и от предприятий нашего ВПК.

- То есть, это и внутренние долги?

- Да, в том числе. Но в целом, это деньги, которые не были получены вовремя за осуществленные поставки.

- И мы будем стараться, чтобы перед нами погасили долги в какой угодно форме?

- В каждом конкретном случае вопрос будет решаться конкретно. Последние два года активно муссировалась тема национальных валют. Потом возник вариант расчетов в евро. Когда зашла речь о том, как, например, Индонезия будет расплачиваться за наши Су-35 — там заговорили о значительном погашении бартером. В частности, уполномоченные организации продавали индонезийское масло, чтобы погасить долги. Схем немало. И они усложняют контракты. И возникают накладные расходы. Об этом говорил вице-премьер Борисов. Удорожание контракта происходит на 3-5%.

- Кто нам должен больше всего?

- Таких цифр нам никто не говорит. Когда начинают называть Венесуэлу — ну так они нам большую часть уже выплатили! Там был госкредит. Они не Рособоронэкспорту платят, а Российской Федерации. Несмотря на все свои сложности, та же Венесуэла проценты точно выплачивает. И от тех кредитов, которые мы выдавали под поставки вооружений, по ним осталась небольшая сумма.

- Может, Индия — главный должник?

- Там речь шла о том, что контракт не могли начать исполнять. По ЗРК С-400. Но в прошлом году сообщалось, что первые деньги были получены. Еще можно вспомнить Украину. Мы же заказывали у них турбины для наших фрегатов. Деньги мы Украине перечислили. И долг этот на Киеве остался. Там несколько миллиардов. Продукцию в России не получили. И в ближайшие годы вряд ли этот долг вернем.

- Восточноевропейские страны нам уже ничего не должны?

- Обслуживание военной техники, которая продолжает стоять у них на вооружении, ведется до сих пор. Мы поставляем и словакам, и болгарам то, что нужно. Немцы уже все наше, кажется, списали. В позапрошлом году был контракт на поставку запчастей к нашим ЗРК в Грецию. Там С-300 и «Торы». И с Кипром работу ведем.

- Турции С-400 за «живые деньги» отправили?

- Там 45% деньги их, а 55% - наш «связанный» кредит.

- Сколько времени уйдет на «выжимание долгов»?

- Это зависит не от нашего умения выжимать долги, а от того, например, что контрагент скажет, что денег у него нет. Ну и что мы в такой ситуации сделаем?

- Самые отъявленные должники — в Африки, в Азии?

- Это страны, которые в совсем разобранном состоянии находятся.

- Кто-то вроде Анголы или Эфиопии?

- С Анголой сейчас проблем нет. Но часть долгов конвертирована.

- 3 млрд долларов, которые нам должны за 2018-м году - показательная цифра?

- А в открытом доступе цифр задолженностей прежде вообще нигде не появлялось! Сколько поставили, сколько выручки получили — 20 лет уже не предоставляется такая информация...