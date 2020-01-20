Глава МВД России наградил редактора "Комсомольской правды"

Министр Владимир Колокольцев провел торжественный прием, посвященный Дню российской печати. На мероприятии были вручены новые наградные знаки МВД России представителям федеральных телеканалов, радиостанций, газет, сетевых изданий, а также ведомственных СМИ.

Владимир Колокольцев поблагодарил представителей журналистского сообщества за взвешенность в суждениях, блестящее владение словом и сообщил, что министерством учрежден нагрудный знак «За вклад в освещение деятельности МВД». За значительный вклад в объективное и компетентное освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел России эта награда впервые вручена главному редактору газеты «Комсомольская правда» Владимиру Сунгоркину.

Также награды удостоились: продюсер главной редакции новостей АО «ТВ Центр» Алексей Борзенко, руководитель и ведущему программы «Вести в субботу» ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал Россия» Сергей Брилев, заместитель главного редактора Главной редакции информации Международного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, главный редактору главной редакции общественно-правовых программ Дирекции информации ОАО «Телекомпания НТВ» Андрею Иванову, председателю Совета директоров генеральному директору АО «Информационное агентство «Интерфакс» Михаил Комиссар, руководитель студии «Авторская программа Аркадия Мамонтова» ФГУП ВКТРК ГТК «Телеканал Россия» Аркадий Мамонтов, , генеральный директор ООО Мультимедийного информационного центра «Известия» Владимир Тюлин и главный редактор еженедельника АО «Аргументы и Факты» Игорь Черняк.

- Министерство внутренних дел придерживается курса на открытые и доверительные отношения с представителями СМИ, поскольку вопросы обеспечения безопасности интересуют всех жителей страны. Благодаря массмедиа широкая аудитория ежедневно узнает о раскрытых преступлениях, мероприятиях по охране общественного порядка, героизме и мужестве сотрудников полиции, - заявил, приветствуя участников традиционной встречи Владимир Колокольцев.

На встрече слова признательности также прозвучали в адрес коллектива Объединенной редакции МВД России. Кроме того Владимир Колокольцев сообщил о новом сетевом ресурсе «МВД МЕДИА», который получил удобный и современный интерфейс. Разделы сайта уже доступны по адресу mvdmedia.ru.