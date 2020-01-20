Владимир Зеленский «включил Кота Леопольда»

Владимир Зеленский честно солгал, что «история Украины сложная» и «вопрос, как люди с разной историей уживаются в одной стране очень деликатный». Удивительно, что все последние годы, Украина не страдала деликатностью по отношению к людям, придерживавшихся иных взглядов и на создание Украины, на октябрьскую революцию и на Великую отечественную войну.

Судя по последним данным, на Украине уже снесены все памятники Ленину, возможно, остались в каких-то райцентрах, но это проблема решаема - «декоммунизация», которую начали даже не при Порошенко, а при Януковиче в 2013 году, практически завершилась. Про отношение к Великой Отечественной нынешних украинских властей тоже все понятно, достаточно вспомнить снос памятника Жукову. А буквально на днях, Институт национальной памяти Украины добрался до памятнику легендарной тачанке в Каховке и потребовал от местной мэрии снести символ города и один из символов Гражданской войны. Руководит институтом ставленник Зеленского, это «не пережитки режима Порошенко», а тренд, который не меняется уже три десятка лет,с развала СССР.

Зато, не смотря на лукавство, в интервью Зеленского израильтянам, обозначились контуры украинского будущего. Уже можно предположить, что по завершению полной зачистки украинской истории от неудобных фактов, типа участия России или большевиков в появлении этого географического феномена, украинцам предложат новую историю:

- Мы назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт, - заявил Зеленский.

Думаю, это будет очень трудно сделать в стране, которая была буквально зачата во время драки между Россией и Австро-Венгрией и Польшей, и пережила множество неудачных беременностей. Правда, последнего ребеночка удалось выходить с помощью США и он уже 30 лет радует соседей эскападами, манифестациями и даже устроил войнушку с применением танков, артиллерии и ракетами «Точка У» в самом центре европейского континента.

Владимир Зеленский оказался в трудном положении - какого героя для топонима не возьми, все равно возникнет лютый конфликт. Проще обратится к героям мультфильмов. Кот Леопольд, конечно не подойдет - он явный москаль-оккупант. Микки Маус - самое то, глядишь, в американских газетах напишут про такую аномалию, вспомнят про Украину лишний раз.

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