2020-01-20T17:24:38+03:00
Звезды

«Вертер» Евгений Герасимов — о ремейке «Гостьи из будущего»: «Ко мне никто не обращался. Но подобные опыты у нас не очень удачны»

Популярный актер и депутат Мосгордумы поразмышлял о новой задумке команды Федора Бондарчука
Егор АРЕФЬЕВ
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«КП» обратилась к народному артисту России и депутату Мосгордумы Евгению Герасимову, сыгравшему в том самом советском фильме механического, но душевного андроида Вертера«КП» обратилась к народному артисту России и депутату Мосгордумы Евгению Герасимову, сыгравшему в том самом советском фильме механического, но душевного андроида Вертера
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Продюсер кинокомпании «Водород» Михаил Врубель проговорился, что в тайном режиме идет работа над современной адаптацией повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». По которой в 1984 году Павел Арсенов снял мини-сериал «Гостья из будущего». Тема взволновала всех! Каким получится новый фильм от создателей «Вторжения» и «Притяжения»? Неужели Колю Герасимова сыграет опять Саша Петров? За мнением «КП» обратилась к народному артисту России и депутату Мосгордумы Евгению Герасимову, сыгравшему в том самом советском фильме механического, но душевного андроида Вертера.

- Евгений Владимирович, вы ведь слышали о ремейке «Гостьи из будущего»?

- Да, читал в интернете. Только на таком уровне знаком с идеей. Так что судить пока не о чем.

- Может, к вам обращались продюсеры — Михаил Врубель, Федор Бондарчук и его коллеги — с предложением обсудить эту идею?

- Нет, ко мне никто не обращался пока что. Да и для чего? Люди готовят новый проект.

Неужели Колю Герасимова сыграет опять Саша Петров?

Неужели Колю Герасимова сыграет опять Саша Петров?

- Насколько уместна сама идея? Неужели больше не осталось сюжетов? Наверняка же все сразу начнут сравнивать с многосерийной картиной 1984 года, где вы сыграли робота Вертера.

- Это очень качественная драматургия (повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед»), отличный литературный материал, поэтому желание команды Федора Бондарчука вполне объяснимо. Другой вопрос, как это будет выглядеть. Конечно, технологические возможности сегодня весьма обширные, фильмы выходят с богатыми спецэффектами. Но в то же время опыт ремейков других советских фильмов, как мы помним, не такой уж удачный. Я не видел сценарий, поэтому не знаю, что вложили в новый проект авторы.

- Если бы вас пригласили в фильм, согласились бы?

- Зачем рассуждать о том, чего не случилось? И кем бы меня туда пригласили. Наша история была закончена (уборщик и регистратор Вертер героически погиб, помогая людям спастись — Авт.), а теперь снимут совершенно новый проект. С новыми героями и актерами.

Кадр из фильма «Гостья из будущего» 1984 года

Кадр из фильма «Гостья из будущего» 1984 года

- Что, если авторы картины захотят передать «творческий привет» советскому шедевру? Как было с ремейком «Служебного романа» и другими фильмами, в которых снимали?

- Говорить об этом нет смысла. Ко мне никто не обращался. Но я уверен, что команда Бондарчука потрудится над фильмом. Возможностей сейчас для этого масса. Почему режиссеры раз за разом обращаются к советской классике? Думаю, этот вопрос к современным сценаристам — видимо, они не создают свежего богатого материала, по которому стоит снимать кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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