«Роснефть» увеличила долю в НПЗ Bayernoil в Германии

Rosneft Deutschland GmbH, дочернее предприятие нефтяной компании «Роснефть» в Германии, завершило покупку у британской BP 3,57% акций нефте-перерабатывающего завода Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH. В результате сделки компания увеличила свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%. Российский холдинг нарастил долю в перерабатывающих мощностях НПЗ Bayernoil почти до 3 млн. тонн в год, а также укрепил свои позиции как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии.

«АКТИВНО НАРАЩИВАЕТ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ»

Rosneft Deutschland является одним из ведущих поставщиков нефтепродуктов федеральной земли Бавария, осуществляя, помимо прочего, поставки полимерно-модифицированного битума НК «Роснефть» - «Альфабит», а также авиационного топлива в аэропорт Мюнхена.

«С начала своей деятельности по управлению активами и маркетингу нефтепродуктов в Германии «Роснефть» активно наращивает клиентскую базу. При этом юг Германии и соседние страны являются важным регионом присутствия компании, - отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. - Увеличение доли в НПЗ Bayernoil является логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса НК «Роснефть» на европейском рынке».

Отметим, что на сегодня «Роснефть» – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Средняя глубина переработки мощностей – 93%, средний индекс сложности по Нельсону – 9,1. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат НК «Роснефть» (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и продажами нефтепродуктов.

НПЗ Bayernoil расположен в городах Нойштадт-на-Дунае и Фобург в Баварии (Германия). Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Мощность НПЗ Bayernoil – 10,3 млн т в год. Состав акционеров: Роснефть – 28.57%, Varo Energy – 51,43%, Eni – 20%.

«ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС УСТАЛ ОТ САНКЦИОННЫХ ИГР»

«Роснефть» вышла на нефтеперерабатывающий рынок Германии в 2011 году. Годы спустя можно с уверенностью сказать, что ставка на эту страну себя оправдала. Просто посмотрите на масштабы деятельности компании в ФРГ», - обратил внимание журналистов Алексей Мухин, директор Центра политической информации.

По данным эксперта, еще в конце 2016 года в результате реорганизации «Роснефть» получила доли в трех НПЗ – PCK, Miro и BayernOil, став третьим по величине игроком на рынке с долей 12%. Всего «Роснефть» поставляет около четверти объемов импорта сырой нефти в Германию и является крупнейшим поставщиком в эту страну. При этом за последние 8 лет компания поставила в Германию более 150 млн тонн нефти на сумму 80 млрд евро.

С 2019 года «Роснефть» также ведет самостоятельные продажи нефтепродуктов в Германии, осуществляя поставки с тех НПЗ, акционером которых является. Клиентская база уже насчитывает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии и Австрии.

Наконец, новым этапом развития «Роснефти» на немецком рынке является увеличение ее доли в стратегически важном для южной Германии НПЗ Bayern Oil. Мощность завода составляет 10,3 млн тонн, он обеспечивает около 2/3 потребностей региона в нефтепродуктах.

«При этом Бавария является одной из самых промышленно-развитых федеративных земель Германии и последовательно выстраивает партнерские отношения с Россией. Не просто так премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер неоднократно приезжал в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным и говорил о необходимости отмены санкций в отношении России, - сообщил Алексей Мухин. - Мы видим, что европейский бизнес устал от санкционных игр против РФ. И работа «Роснефти» в Германии позволит вывести экономические отношения Россия-ЕС на качественно новый уровень. Думаю, Бавария, фактически являющаяся географическим центром Европы, станет площадкой для дальнейшего развития «Роснефти» в регионе, и, в том числе, укрепления своих позиций в Австрии».

БОЛЬШЕ НОРВЕГИИ, ЛИВИИ И КАЗАХСТАНА

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, «Роснефть» с момента создания собственного дочернего общества в Германии в 2017 году продолжает успешное развитие на этом рынке. В 2018 году российская компания начала в Германии реализацию собственной битумной продукции, в 2019 году – приступила к прямым продажам других нефтепродуктов (бензин, дизель, СУГ, мазут и др.), начала заправлять самолеты в немецких аэропортах собственным авиатопливом.

«В этом контексте увеличение доли в баварском НПЗ Bayern Oil выглядит логичным и правильным шагом для укрепления позиций в стране, - говорит эксперт. - С закрытием сделки «Роснефть» нарастила свою долю в перерабатывающих мощностях НПЗ почти до 3 млн тонн в год. Компания уже завоевала рынок Баварии – одного из крупнейших промышленных центров Германии. Дочка «Роснефти» является одним из ведущих поставщиком нефтепродуктов федеральной земли Бавария, активно поставляет сюда битум для строительства автобанов, а также авиационное топлива в аэропорт Мюнхена. Думаю, что теперь «Роснефть» продолжит расширять географию своей деятельности и клиентскую базу, продвигаясь южнее, например, в Австрию».

Германские журналисты отмечают неоспоримые выгоды сделки для их страны. «Русские, конечно же, не будут сокращать добычу нефти. Ведь большая часть российского государственного бюджета обеспечивается экспортом нефти», - объясняет Гетц Эрхардт из консалтинговой компании Accenture газете Handelsblatt. Поэтому логично, что российские компании хотят укрепить свой бизнес в Германии.

Хотя увеличение доли «Роснефти» в Bayernoil невелико, всего 3,5% акций, однако инсайдеры отрасли в Германии говорят о «стратегическом решении» со стороны россиян. За этим стоит намерение поближе познакомиться с австрийским рынком из Баварии. Кроме того, Bayernoil играет важную роль на рынке керосина.

В Германии «Роснефть» владеет 54% акций НПЗ PCK в Шведте, Бранденбург, 28,57% акций НПЗ Bayernoil в Фобурге и 24% акций НПЗ MiRO в Карлсруэ. Россия – важнейший поставщик нефти в Германию, намного опережающий Норвегию, Ливию и Казахстан.