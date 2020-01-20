2020-01-20T18:29:27+03:00
Дом. Семья

Смотри и учись: Котенок показал хозяйке как бороться с зависимостью от телефона

Домашний питомец продемонстрировал, где место технической новинке
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Котенок выбросил телефон хозяйки в лоток, чтобы не отвлекаласьКотенок выбросил телефон хозяйки в лоток, чтобы не отвлекалась
Изменить размер текста:

Представляете жизнь без мобильного телефона, интернета и соцсетей? Для современного человек это почти невозможно, так что отказаться от технических новинок и виртуального пространства мало кто может. Ну только когда появляется особый стимул, например, за воспитание человека берется кот.

В Сети появился ролик, на котором котейка пытается доказать хозяйке, что проводить много времени в телефоне – это вред. Видимо, девушка не вняла намекам, тогда остается одно – действовать.

К изгнанию из дома надоевшего мобильника котенок подошел самым серьезным образом. Котейка отнял телефон и отнес его в туалет. Спустя пару секунд трубка оказалась в лотке.

Бороться с надоевшим телефонов котейка решил своими методами

Бороться с надоевшим телефонов котейка решил своими методами

Теперь хозяйка будет знать, как часами смотреть в Instagram видео с другими котиками, пока ее собственные ждут ласки и внимания, пишет Ридус.

Поступок усатого-полосатого пользователи оценили по заслугам.

Теперь хозяйка будет реже смотреть других котиков в соцсетях

Теперь хозяйка будет реже смотреть других котиков в соцсетях

- Какой суровый котенок. Интересно, чем ему так не угодил телефон? - интересуются в Сети.

А вот другие даже сочувствуют хозяйке и призывают быть осторожнее с такими соседями.

- Надеюсь, что эти кошки не решат так же поступить с ноутбуком, - предупреждают в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Украинец застрелил друга из-за спора, кто лучший президент – Зеленский или Порошенко
В аэропортах Египта готовы к проверке российских инспекторов
В Сети возмутились математической задачкой, у которой сразу два правильных ответа
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за загрязненную нефть в «Дружбе»
Умер Ярослав Кубера, занимавший пост председателя сената Чехии
Эксперт: после отмены комиссии за оплату ЖКХ банки не понесут убытки
Китай готовит полный запрет одноразового пластика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию
В России хотят создать госпрограмму по школьным походам в кино
Специалист рассказала, чем завтракать, чтобы не набрать лишних килограммов
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Новый посол США рассказал о сферах сотрудничества с Россией
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Гоа
«Никогда не ронял гитару»: Американский певец Дэвид Олни умер прямо на сцене
Зеленский рассказал, при каком условии ушел бы в отставку
Названы регионы, где самые быстрые водители
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза