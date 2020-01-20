Смотри и учись: Котенок показал хозяйке как бороться с зависимостью от телефона

Представляете жизнь без мобильного телефона, интернета и соцсетей? Для современного человек это почти невозможно, так что отказаться от технических новинок и виртуального пространства мало кто может. Ну только когда появляется особый стимул, например, за воспитание человека берется кот.

В Сети появился ролик, на котором котейка пытается доказать хозяйке, что проводить много времени в телефоне – это вред. Видимо, девушка не вняла намекам, тогда остается одно – действовать.

К изгнанию из дома надоевшего мобильника котенок подошел самым серьезным образом. Котейка отнял телефон и отнес его в туалет. Спустя пару секунд трубка оказалась в лотке.

Бороться с надоевшим телефонов котейка решил своими методами

Теперь хозяйка будет знать, как часами смотреть в Instagram видео с другими котиками, пока ее собственные ждут ласки и внимания, пишет Ридус.

Поступок усатого-полосатого пользователи оценили по заслугам.

Теперь хозяйка будет реже смотреть других котиков в соцсетях

- Какой суровый котенок. Интересно, чем ему так не угодил телефон? - интересуются в Сети.

А вот другие даже сочувствуют хозяйке и призывают быть осторожнее с такими соседями.

- Надеюсь, что эти кошки не решат так же поступить с ноутбуком, - предупреждают в комментариях.