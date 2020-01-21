Никогда не говорите женщине, что у нее красивые усы. Даже если они очень-очень красивые. Не надо
- Не люблю читать книги, всегда слишком много персонажей, забываю и путаюсь, кто есть кто.
- Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.
***
Девушки, когда мечтаете о принце на белом коне, вы понимаете, что вам придется кормить не только принца, но и его лошадь?
***
Два русских сувенира - матрешка и водка - удивительно похожи: открываешь первую, а там и вторая, и третья…
***
- Как тебя вообще земля носит?
- Как украшение!
***
Одна блондинка - другой:
- Я слышала, что ты на юге отдыхала?
- Да.
- Ну и как?
- Да никак: каждый день дождь шел.
- Однако же ты загорела.
- Это ржавчина!
***
Жена гневно говорит мужу:
- Не, ну пьяный с корпоратива домой пришел - это ладно... А почему у тебя спина-то поцарапана, а?!
- Люся, ты не поверишь... Идти не мог... Орел принес...
***
- Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.
- Почему?
- Когда Ева съела яблоко, то она увидела в Змее не только животное, но
и ремень, кошелек и сумочку.
***
Смекалистая девочка
убедила мальчика не только понести ее портфель, но и передать его нужным людям.
- Доктор, может, мне отдохнуть, развеяться, съездить в Лихтенштейн?
- Вы что, милок! У вас же клаустрофобия, какой Лихтенштейн?!
- Твою ж мать! У меня воды отошли! Ну почему со мной случается то, чего не ждешь?!
- Петрович, ты можешь менее эмоционально унитаз чинить?!
ИСТОЧНИК KP.RU