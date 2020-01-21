2020-01-20T21:37:41+03:00
Анекдоты

Никогда не говорите женщине, что у нее красивые усы. Даже если они очень-очень красивые. Не надо

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- Не люблю читать книги, всегда слишком много персонажей, забываю и путаюсь, кто есть кто.

- Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.

***

Девушки, когда мечтаете о принце на белом коне, вы понимаете, что вам придется кормить не только принца, но и его лошадь?

***

Два русских сувенира - матрешка и водка - удивительно похожи: открываешь первую, а там и вторая, и третья…

***

- Как тебя вообще земля носит?

- Как украшение!

***

Одна блондинка - другой:

- Я слышала, что ты на юге отдыхала?

- Да.

- Ну и как?

- Да никак: каждый день дождь шел.

- Однако же ты загорела.

- Это ржавчина!

***

Жена гневно говорит мужу:

- Не, ну пьяный с корпоратива домой пришел - это ладно... А почему у тебя спина-то поцарапана, а?!

- Люся, ты не поверишь... Идти не мог... Орел принес...

***

- Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.

- Почему?

- Когда Ева съела яблоко, то она увидела в Змее не только животное, но

и ремень, кошелек и сумочку.

***

Смекалистая девочка

убедила мальчика не только понести ее портфель, но и передать его нужным людям.

- Доктор, может, мне отдохнуть, развеяться, съездить в Лихтенштейн?

- Вы что, милок! У вас же клаустрофобия, какой Лихтенштейн?!

- Твою ж мать! У меня воды отошли! Ну почему со мной случается то, чего не ждешь?!

- Петрович, ты можешь менее эмоционально унитаз чинить?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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