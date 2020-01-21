Вычет рубль бережет

В России поменялся глава Федеральной налоговой службы, но правила остались прежними. В стране действует около десятка налоговых вычетов: стандартные, имущественные, социальные и даже инвестиционные. Они нужны государству, чтобы стимулировать правильное поведение граждан: покупать жилье, заводить детей, а также учиться, вовремя лечиться и вкладывать деньги в российскую экономику. Подавать документы на их получение лучше всего в начале года. Зачем тянуть, если можно вернуть деньги как можно раньше?!

1. НА КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ

Самые крупные - имущественные вычеты. Например, при покупке жилья (в том числе в кредит). Сумма, которая освобождается от налогов, - 2 млн рублей. Другими словами, даже если ваша квартира стоит больше, вычет от этого не изменится. Покупатель квартиры имеет право получить от государства 13% от суммы, то есть не больше 260 тысяч рублей. Если квартира стоит меньше, то оставшийся вычет можно будет получить при покупке недвижимости в следующий раз.

Для ипотечных заемщиков есть дополнительная опция. Они могут получить вычет еще и с уплаченных банку процентов (но с суммы не более 3 млн рублей). Другими словами, максимально новосел-ипотечник может вернуть 650 тыс. рублей (13% от 5 млн).

Нюанс лишь в том, что такая щедрость от государства ограничена. Вычет можно получить только с 2 млн рублей. Но это может сделать каждый из супругов. То есть совокупно семья может получить от государства 520 тысяч рублей плюс вычеты с процентов, заплаченных банку (если пользовались ипотекой). Если сумма не была использована при первой покупке (квартира дешевле 2 млн), то остаток можно перенести на вторую.

Два нюанса:

- Сделки должны происходить вне круга родственников. Ими признаются: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

- Вычет получает тот, кто платил за товар или услугу. Если за вашу квартиру заплатили родители и это видно из платежных документов, то на вычет претендуют они, а не вы. Налоговая рассчитает вычет исходя из их налоговых отчислений.

2. НА ДЕТЕЙ

Есть стандартные налоговые вычеты. Они небольшие, но ежемесячные. И оформлять их гораздо проще. Плюс получать их может каждый из родителей. Надо лишь написать заявление в отделе кадров вашей организации и предоставить свидетельство о рождении ребенка. На первого и второго ребенка вычет составляет по 1400 рублей, а на третьего и каждого последующего - по 3000 рублей. Но слишком не обольщайтесь, получить можно будет лишь 13% от этих сумм (в зависимости от того, сколько у вас детей).

К примеру, если у родителей двое детей, и мама, и папа могут каждый месяц получать по 364 рубля от государства. Если быть точным, перечислять на счет ничего не будут. Просто на эту сумму уменьшится подоходный налог, который за вас платит работодатель. К примеру, если официальная зарплата составляет 40 тысяч рублей, то вы получаете на руки 34 800 рублей (минус 13%). А с вычетом на двоих детей будете получать чуть больше - 35 164 рубля. Мелочь, но приятно.

Большой плюс таких вычетов - долгосрочность. Получать их можно до 18-летия ребенка. А если тот поступит на очное отделение вуза, то до 24 лет (подробнее о стандартных вычетах на сайте налоговой - см. «Полезная ссылка»).

3. НА ЛЕЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Социальные вычеты полагаются тем, кто получает новые знания или поправляет здоровье. Например, вы захотели повысить квалификацию, получить новую специальность или вылечить зубы в частной клинике. По сути, за все это вы сможете получить 13-процентную скидку от государства. Главное требование - образовательное или лечебное учреждение должно иметь лицензию.

Плюс есть налоговые скидки для обучения детей и даже младших братьев и сестер (не старше 24 лет). Если они ходят в платный детский сад, учатся в частной школе или на очном отделении в вузе, то вы тоже можете вернуть часть денег, потраченных на обучение. Вычет на одного ребенка ограничен 50 тысячами. То есть на руки получить можно максимум 6,5 тыс. рублей в год.

Получать такие вычеты можно хоть каждый год. Единственное ограничение - стоимость всех полученных услуг (и лечебных, и образовательных) не должна превышать 120 тысяч рублей. Точнее, траты могут быть больше, а вот скидку в 13% получите только с этой суммы (в деньгах это не больше 15,6 тысячи рублей на одного человека в год).

4 НА ИНВЕСТИЦИИ

С недавних пор получать деньги можно и начинающим инвесторам. Называется новый продукт просто - индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его суть в том, что вы открываете счет у крупного брокера или в управляющей компании. И покупаете на свои деньги акции или облигации российских компаний.

С вложенных денег можно получить налоговый вычет. Но есть ограничения - вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки). Зато это можно делать каждый год. Для этого достаточно взять все нужные документы у брокера и отнести их в налоговую.

Еще одно ограничение - деньги нельзя снимать со счета в течение трех лет. Точнее, забирать можно, но рассчитывать на вычет в этом случае нельзя. По сути, это как трехлетний депозит в банке, в котором при досрочном снятии сгорают все проценты.

Кстати, появление ИИС привело к тому, что в России резко увеличилось число частных инвесторов (см. графику). На фоне падения ставок по депозитам вкладывать деньги в биржу стало выгоднее. Хотя риски, естественно, остаются.

Два главных критерия для получения льготы

Белая зарплата. Чтобы получить налоговый вычет, вы должны платить подоходный налог, который рассчитывается по ставке 13%.

Легальный продавец. Вы должны покупать товары или услуги у легальных компаний. Например, у клиники, где вы лечитесь, или у курсов, где вы учитесь, должна быть действующая лицензия. Без нее документы на налоговый вычет не примут. Два главных критерия для получения льготы.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Пошаговый план по возврату денег

Схема у всех вычетов (помимо стандартных) примерно одинаковая. Деньги можно вернуть в следующем календарном году. Если расходы у вас были в 2019-м, то подавать заявление можно не раньше января 2020-го.

Чтобы получить причитающиеся деньги, нужно взять на работе справку 2-НДФЛ за нужные годы, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (есть на сайте налоговой), найти документы (договор, чеки и др.) и написать заявление на вычет.

Если не получается самим заполнить все бумаги - попросите знакомого бухгалтера по месту работы либо обратитесь в ваш МФЦ (там услуга платная). Документы можно лично принести в налоговую или сделать это через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Средства обычно возвращают через три-четыре месяца после подачи заявления. А подать его можно не позднее чем через три года после того, как вы получили на него право. Так что, если у вас сохранились чеки и договоры за 2017 и 2018 годы, то в 2020 году еще можете вернуть часть потраченных денег.

Полезная ссылка

www.nalog.ru (раздел «Физические лица», подраздел «Получение налогового вычета»)

Картина с маслом

Работа налоговой службы во все времена вызывала какой-то особенный трепет. Даже честные и законопослушные граждане испытывают невольный страх, сталкиваясь с работой ФНС. Возможно, корни этого отношения были заложены в те далекие времена, что изобразил на своей картине «Контора сборщика налогов» художник Питер Брейгель Младший: мы лишь осовременили старинное полотно. Но важно знать, что сегодняшняя система налогообложения в России максимально эффективна не только для государства, но и для людей.