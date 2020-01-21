В башне «Империя» обманутый вкладчик с ножом атаковал своих «брокеров»

«Вооруженный мужчина захватил заложников в «Москва-Сити»...» Первые сообщения днем 15 января звучали угрожающе: у налетчика нож, ворвался в офис компании на 13-м этаже башни «Империя».

ОБОШЛОСЬ БЕЗ СПЕЦНАЗА

Начались переговоры. Оказалось, требования налетчика просты: вернуть скопившиеся на его счету деньги. Он сам отдал полицейским нож и позволил надеть на себя наручники.

Задержанный оказался 34-летним гражданином Беларуси Виктором Крысиным. Выяснилось, что он клиент компании «Международный Финансовый Центр», в офис которой в тот день и явился. «МФЦ» помогает людям заработать, играя на бирже. Парень, которого связал Крысин, работает в фирме консультантом-брокером. Ему всего 22 года.

Крысин рассказал полицейским, что вложил в эту систему 10 тысяч долларов. На его счету накопилось $220 тысяч, но денег ему не отдают. Крысина отпустили под обязательство явиться на допрос. Пока даже не завели уголовного дела. Проводится доследственная проверка. «Комсомольской правде» удалось разыскать еще одного клиента «МФЦ».

Кадр с камер видеонаблюдения: на полу лицом в пол лежит брокер со связанными за спиной руками. А на нем восседает тот самый посетитель. Фото: Кадр видеосъемки

РОМАНСЫ ПРО ФИНАНСЫ

Наш 70-летний собеседник Николай Петрович попросил не печатать его фамилии.

- Это я сейчас понимаю: мой телефон «МФЦ» слили вместе с какой-то базой данных. Позвонила девушка. Уговорила меня приехать к ним на «бесплатные курсы финансовой грамотности». Там рассказывали базовые вещи о финансах. Потом мне предложили внести деньги на депозит и поиграть на их торгах. Можно на курсах валют играть, на ценах разных видов топлива, на драгоценных камнях. Это специальная программа, к которой тебя подключают, - ты скачиваешь на телефон приложение. Я положил для пробы одну тысячу рублей.

Сначала курсы валют, купленных Николаем Петровичем, принесли небольшую прибыль. Но через несколько часов на счету осталась всего пара сотен рублей.

- Вскоре они позвонили снова. Мол, если вы не будете дальше продолжать участвовать в торгах, приезжайте в офис, чтобы закрыть счет. Ну я сдуру и поехал.

На встрече речь о закрытии счета уже не шла. Клиента взяли в оборот. И понеслось: Николай Петрович внес 4 тысячи долларов по рублевому курсу. Потом занял еще 14 тысяч долларов. На счету образовалась прибыль - 150 тысяч долларов. Он попробовал их забрать.

- Мне было сказано, что эти деньги мне скоро отдадут. А еще через два дня я увидел в приложении, что на моем счету ноль! На мои звонки они не отвечают.

Сейчас Николай Петрович уверен, что никаких торгов на самом деле не было. Он просто положил деньги на счет, программа лишь имитировала изменения курсов и рост его виртуального благосостояния, а в итоге его деньги утекли. Таких обманутых уже сотни.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Родственник другой клиентки ходил вместе с ней в компанию, когда начались проблемы.

- За перегородками сидит куча людей, которые имитируют бурную деятельность. Встретивший нас консультант с важным видом сказал: «Как хорошо, что вы сейчас пришли. Мы как раз крупную сделку по Лондону закрыли». Словом, пускают пыль в глаза.

А ведь отзывов о деятельности «Московского Финансового Центра» в сети хоть отбавляй. И это не только комментарии разорившихся клиентов.

Весной прошлого года Ассоциация форекс-дилеров (она объединяет биржевые компании, имеющие лицензию Центробанка) заявила, что выявила сразу несколько нелегальных фирм, которые базируются в «Москва-Сити». Форекс-дилеры выяснили, что «МФЦ» связана с канадской компанией Global FX, которая, в свою очередь, является партнером также иностранной компании Global Finance. «Последняя позиционирует себя как консалтинговый центр, но в действительности занимается навязыванием услуг по торговле на рынке Форекс».

В конце прошлого года с заявлением выступил Росфинансмониторинг - о фактах мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, которые якобы предлагают удаленную торговлю на финансовых рынках, а на самом деле выводят деньги клиентов за границу (поэтому на счета нужно вносить доллары, а не рубли). В этом списке есть и уже упомянутая Global FX.

По каждой такой компании в полицию, СК и прокуратуру написаны заявления от десятков человек.

Полгода назад «Комсомолка» рассказывала историю жертвы фирмы, которая заседает в соседней башне «Федерация». Однако все эти компании продолжают работать.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Когда число потерпевших станет критическим...»

- Налицо классическое мошенничество в стиле «МММ», облагороженное престижным офисом и красивым сайтом, - говорит адвокат Вадим Багатурия, партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья». - Это работает: жертвы слетаются на яркие обещания о взрывном приумножении капитала. Разумеется, потеряв деньги, люди обращаются в полицию, но там отказываются начинать расследование - есть более важные и срочные дела, а кадров не хватает. Поэтому жертвы и получают отписки из разряда «между вами и брокером гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд с гражданским иском». Дела возбуждают, только когда число потерпевших становится критическим. Но тогда уже может быть слишком поздно, потому что деньги, как правило, подобные компании выводят за рубеж.

«Завести на счета деньги и украсть»

По словам заместителя руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергея Никитина, фейковые программы, имитирующие игру на бирже, встречаются нередко.

- Речь идет не только о муляжах платформ для игры на Форексе (рынке акций и межбанковского обмена валюты. - Авт.), но и для криптовалют. Цель их разработчиков - завести на счета реальные деньги и украсть. Иногда людей агитируют установить такое приложение даже без личной встречи. Звонят и предлагают попробовать, установить демонстрационную версию. Сначала дают выиграть на курсе, а потом предлагают внести свои кровные деньги. А ведь счет - вымышленный. Вместо денег на нем оказывались условные бонусы, которые вывести назад из программы невозможно. Обычно весь обман прячут в соглашениях, которые предлагают подписать, либо в договорах оферты - при регистрации в интернете большинство кликает на эту галочку, даже не читая текста. Причем такие компании себя нигде не называют брокерами, а просто предлагают консультационные или демонстрационные услуги. Поэтому регулятор этого рынка - Центробанк - на них повлиять не может.

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