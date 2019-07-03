Приглашали на крутую работу и оставляли с долгами по миллиону рублей

Татьяна Ермакова (имя изменено) переехала в Москву из Самары. 41-летняя женщина работала в банке. В столице искала место получше. Дочка поступила здесь в вуз, а воспитывает ее Татьяна одна. Разместила свое резюме на популярном сайте Хедхантер.

В начале апреля ей позвонили.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

- Девушка сказала, что компания, которая консультирует клиентов по сделкам на финансовых рынках, набирает сотрудников, - говорит Татьяна. - Мне могут предложить место финансового аналитика с высокой зарплатой. Я говорю: «Я же таким никогда не занималась!» А она рассмеялась. Мол, на самом деле в этом нет ничего сложного, они проводят обучение. Меня пригласили на собеседование.

Офис фирмы «Бартон Фонд» находится в башне «Федерация» «Москва-Сити», за столами с компьютерами сидят десятки трейдеров в галстуках и строгих костюмах, звонки по телефону, отовсюду звучат гигантские цифры.

В общем, ясно, что здесь - филиал Уолл-стрит. Татьяна, впервые в жизни оказавшаяся в настоящем небоскребе, да еще в такой активной рабочей обстановке, поняла сразу: фирма - солидная.

«ТЫ ТАМ ПОДСУЕТИСЬ…»

Но предстояло пройти обучение. Стоит 200 тысяч рублей. Директор, 30-летний Дмитрий Таймасов, который участвовал в собеседовании, объяснил, что это чепуха по сравнению с будущими доходами Татьяны. Да и работа несложная: нужно «просто отслеживать курсы акций и составлять по ним графики».

- Пришли еще около десятка кандидатов. Было понятно: кто не успел получить такую крутую работу, тот опоздал. Меня все время подгоняли, подсовывая какие-то бумаги. Денег у меня не было, поэтому вместе с кредитным брокером мы поехали в банк брать кредит…По дороге брокер кому-то позвонил, продиктовал мои паспортные данные: «Ты там подсуетись». Кредит мне дали быстро.

430 тысяч рублей.

- Вы же говорили, что обучение 200 тысяч стоит.

- 20 процентов я отдала брокеру. Это 86 тысяч. 200 тысяч за обучение. А остальное, 144 тысячи, положила на свой счет в трейдерскую программу, на которой я должна была проходить обучение. Сделала все, как мне сказали.

Ермакова была уверена, что уже через несколько дней она все вернет с лихвой.

Один из пострадавших украдкой снял офис компании в башне «Федерация»: все солидно, работа бурлит. Фото: facebook.com

«ЧЕМ БОЛЬШЕ СУММА, ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ»

Татьяна каждый день моталась в «Москва-Сити», но по факту один «урок» длился максимум 10 минут.

А недели через полторы Татьяне снова позвонили из офиса. Девушка по имени Гузель передала указание руководства: сейчас идеальная ситуация для начала работы в программе - нужно срочно брать такие-то акции и возвращаться в офис. Татьяна все сделала, как сказали.

В офисе ее встретил Таймасов. Посмотрел текущие котировки…

- У меня оказалось минус 2 тысячи долларов на счету. «Да, пока небольшая просадка», - кивнул он. А когда мы посмотрели в программу минут через пять, я уже потеряла все! И тут директор начал на меня истошно орать: «Как вы так неосмотрительно вложили деньги?!»

Сотрудники фирмы подсказали выход: нужно срочно занять деньги у знакомых!

- Чем больше денег вложить, тем безопаснее. Так они мне сказали.

Ермакова попросила в долг у подруги 300 тысяч рублей. Положила их на счет, пытаясь спасти свою сделку по акциям. И, конечно, вскоре счет снова был обнулен.

9 апреля 2019 года Ермакова пришла в офис фирмы, а уже 23-го ушла в глубокий минус - 430 тысяч рублей должна банку, 300 тысяч - подруге.

Где брать такие деньги?! Непонятно.

Она начала искать в интернете отзывы о фирме. И это был шок. На форумах десятки людей рассказывали, как их облапошили ровно по той же схеме. Жертвы мошенников собираются в группы, забрасывают полицию и прокуратуру заявлениями.

- Вы обращались в полицию?

- Да. Участковый приходил к директору фирмы, предложил ему решить с нами вопрос миром. Директор поначалу кивал, что вернет деньги за обучение, кормил нас «завтраками», а потом начал посылать открытым текстом.

Среди пострадавших в основном женщины. Суммы за обучение всем называли разные. Вероятно, при собеседовании оценивали платежеспособность «клиента». Кто-то заплатил 100 тысяч, а кто-то умудрился выложить в четыре раза больше!

В полиции и прокуратуре на словах обещают помочь. Но возбуждать уголовные дела не спешат.

С одной стороны, это очередная история про то, как люди сами подписывают бумаги, в которых ушлые фирмачи мелким шрифтом прописывают все особые условия.

С другой, но ведь надо же что-то с этим делать?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Если программа, куда вкладывали деньги, фейковая - доказать обман можно»

Татьяна Ермакова считает, что приложение с курсами акций, в котором все новички кладут на свой счет крупные суммы, - пустышка. Имитация. Она думает, что на самом деле в реальности никаких акций и курсов нет, а программа просто заточена на вывод чужих денег на внешние счета. Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин рассказывает, что такие фейковые программы и приложения встречаются нередко.

- Нам уже приходилось встречать подобных потерпевших, - говорит Никитин. - Я бы отметил, что речь идет не только о муляжах платформ для игры на Форексе (так называют рынок акций и межбанковского обмена валюты. - Авт.), но и для криптовалют, например. Цель их разработчиков - завести на счета реальные деньги и украсть. Нам приходилось встречать случаи, когда людей агитировали установить такое приложение даже без личного контакта. Звонят и предлагают попробовать. Сначала установить демонстрационную версию, дают выиграть на курсе, а потом предлагают внести деньги. А ведь счет - вымышленный. Вместо денег на нем оказывались условные бонусы, которые вывести назад из программы невозможно. Обычно весь обман прячут в соглашениях, которые предлагают подписать, либо в договорах оферты - при регистрации в интернете большинство кликает на эту галочку, даже не читая текста. Причем такие компании себя нигде не называют брокерами, а просто предлагают консультационные или демонстрационные услуги. Поэтому регулятор этого рынка Центробанк на них повлиять не может. В свою очередь, если программа на самом деле фейковая, доказать мошенничество в силах правоохранительных органов.