Зовет мачеху Таней: Дочь Дмитрия Пескова рассказал об отношениях с Навкой

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказал об отношениях со своей звездной мачехой – олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. По словам 21-летней Лизы, она не сразу смогла выстроить отношения с новой женой отца. Сегодня они с Навкой хорошие подруги, Лиза зовет мачеху просто по имени – Таня. По словам Лизы, она запросто может прийти к фигуристке и спросить у нее совета.

- Я очень рада, что спустя 6 лет у нас с ней наконец-то настоящие искренние дружеские отношения. Мы к этому долго шли. Ко мне осознание многих вещей пришло в 20–21 год. Таня — это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет, - рассказала Елизавета в интервью Forbes. - Получилось так, что я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи — это друзья, прежде всего.

tatiana_navka У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова на двоих - шестеро детей от разных браков.

Лиза призналась, что со своей мамой Екатериной Солоцинской она не делится подробностями личной жизни. Единственный человек, которому Лиза может поведать свои девичьи секреты – это ее отец Дмитрий Песков.

Мама Лизы живет во Франции вместе с новым избранником: юрист Андрей Григорьев на 6 лет младше Екатерины. Дмитрий Песков женился на Екатерине Солоцинской, дочери дипломата Владимира Солоцинского, в 1994 году. Жениху тогда было 27 лет, невесте – 18. Супруги прожили вместе до 2012 года, затем расстались, и Екатерина переехала в Париж. В августе 2016 года Песков женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке.

lisa_peskova Лиза со своей мамой Екатериной Солоцинской

Дочь Дмитрия Пескова учится в МГИМО. У Елизаветы есть молодой человек, но она не рассказывает о нем в соцсетях. Хотя осенью намекнула, что собирается выйти замуж. Тогда в Инстаграме Лиза поразмышляла на тему любви и брака и рассказала, что и сама готовится к свадьбе. Правда, каким будет торжество, они с женихом пока не определились.

- Я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается – сообщила Пескова-младшая.

Имя своего избранника Лиза не называет, но известно, что ему 31 год. Судя по всему, большая разница в возрасте совсем не смущает пару. Елизавета признается, что замуж она выходит по большой любви, и никакие имущественные и прочие интересы здесь ни при чем.

- Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак – союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моём понимании, муж – лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету – по-моему, это отвратительно, - считает Лиза.