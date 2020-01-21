2020-01-21T02:26:22+03:00
В мире

Queen увековечили на британских пятифунтовых монетах

Цены на памятный "пятак" варьируются от 13 до нескольких тысяч фунтов за один экземпляр [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Queen увековечили на британских пятифунтовых монетахQueen увековечили на британских пятифунтовых монетахФото: принтскрин видео.
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Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь легендарной рок-группы Queen. Она доступна в нескольких версиях: с изображением Фредди Меркьюри, бас-гитаристом Джоном Диком и барабанщиком Роджером Тейлором и Брайаном Мэйем, сидевшим за клавишами. Также были выпущены серебряные монеты весом в пол унции, одну унцию и две золотые монеты: в четверть унции и одну унцию.

Стоимость монет варьируется от 13 до двух тысяч фунтов стерлингов. Фото: Royal Mint

Стоимость монет варьируется от 13 до двух тысяч фунтов стерлингов. Фото: Royal Mint

Однако увидеть даже самые простые моменты из коллекции в обиходе будет довольно сложно. Несмотря на то, что рок-группу увековечили на пятифунтовой монете, ее стоимость начинается от 13 фунтов стерлингов. Если говорить о серебряных и золотых, тот в этом случае цена может дойти до двух тысяч двадцати фунтов стерлингов. Однако на сайте монетного двора, где продаются коллекционные "пятачки", золотых монет в продаже уже нет.

- Когда мы начинали, даже первая ступенька лестницы до признания казалась такой далекой и недостижимой. Признание нашей группы и нашей музыки таким образом, очень трогательно. Это настоящая честь, - прокомментировал Брайан Мэй.

Золотая памятная монета Queen. Фото: Royal Mint

Золотая памятная монета Queen. Фото: Royal Mint

Создатели монет подчеркнули, что все четыре участника рок-группы "жизненно важны" для той музыки, которую они создавали. Они также выразили надежду, что поклонникам понравится то, каким образом Royal Mint отдали дань уважения Queen.

Брайан Мэй рассказывает о пятифунтовых монетах с изображением Queen .Music Legends is a new collection from The Royal Mint paying tribute to the bands and artists whose attitude, sound and look came to define each passing decade a legacy perfectly encapsulated in each coin design. Shop now: https://www.royalmint.com/our-coins/events/music-legends/queen/

ИСТОЧНИК KP.RU

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