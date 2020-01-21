«Вес дошел до критической отметки»: Полина Гагарина ужаснула ножками-палочками

Полина Гагарина с семьей отдыхает на Мальдивских островах: на своей страничке в Инстаграме певица публикует много снимков в купальнике. На всех фотографиях певица выглядит очень стройной, если не сказать – слишком худой. Но особенно поклонников звезды поразило фото, на котором она висит вниз головой. Полина решила пошутить и снялась висящей на специальных лентах для занятий аэройогой. Поклонники звезды пришли в ужас от того, насколько изможденной она смотрится в кадре: ноги певицы выглядят как две палочки.

«Вот это у вас ноги худые», «Вес дошел до критической отметки», «Полина, надо кушать!», - пишут фолловеры в комментариях.

gagara1987 Кто перевернул телефон? #полинагагарина #гагаринапоехали

Накануне отпуска Полина пожаловалась в соцсети, что в новогодние праздники она слишком много работала – настолько, что экстремально похудела.

- Праздники, тазики с оливье прошли мимо меня в этом году. Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать, а тут отпуск, - рассказала Полина поклонникам. - Всё наоборот у меня. Но отдых необходим, так все говорят.

На Мальдивы певица отправилась вместе с мужем Дмитрием Исхковым и детьми, дочкой Мией и сыном Андреем. Дмитрий – фотограф, именно он фотографирует Полину для Инстаграма. Судя по его снимкам, в отпуск певица взяла целый чемодан купальников. А на своей страничке порассуждала о том, почему в соцсети порицаются полуобнаженные фото в нижнем белье.

- Вот подумала, что мы спокойно выкладываем фотографии в купальниках и считаем что в этом нет ничего откровенного. А вот фото в белье считается интимным и часто пошлым... – написала артистка. - Почему так, когда степень открытости или «голости» одинаковая - лифчик да трусы? В чем разница? В откровенности нижнего белья? В пространстве, где мы позируем - в спальне или на пляже? Или в нашем психологическом восприятии этого и воспитании?

На отдыхе Гагарина фотографируется для Инстаграма не только без одежды, но и без макияжа. На лице – ни грамма косметики, но при этом Гагарина выглядит посвежевшей и отдохнувшей: проведенные на Мальдивских островах дни отпуска явно пошли ей на пользу.