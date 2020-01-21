Всегда на связи: Глава Ленинградской области Александр Дрозденко дал 195 поручений по итогам прямых телефонных линий с жителями

Губернатор Александр Дрозденко считает прямые телефонные линии одним из самых эффективных способов общения с жителями. В 2019 году глава Ленинградской области провел 17 прямых линий, во время которых он ответил на 142 вопроса и обращения. По мнению губернатора, такие беседы лучше всего показывают, на какие проблемы в регионе стоит обратить самое пристальное внимание. В прошлом году чаще всего ему задавали вопросы по работе ЖКХ, качеству дорог и долевому строительству.

- Для меня очень важны прямые телефонные линии, по частоте обращений жителей по тому или иному вопросу легко проследить - с какой проблемой мы уже справились, а по какой - еще нужно работать, - отметил Александр Дрозденко. - К примеру, существенно меньше вопросов стало поступать по качеству образования, здравоохранения, лекарственного обеспечения. Если они и есть, то «точечные», не говорящие о каком-либо системном сбое. Но много еще вопросов по работе ЖКХ, уборке территории, качеству автомобильных дорог, проблемам долевого строительства. Здесь правительство Ленинградской области работает и активно «стимулирует» глав местных администраций, чтобы они решали те вопросы, что находятся в их непосредственном ведении и для решения которых у них есть и полномочия, и ресурсы.

После беседы с губернатором жителей области обычно направляют на прием к местным руководителям, которые, по распоряжению губернатора, разбираются в каждой конкретной проблеме. Ни одно из телефонных обращений не остается без внимания: после прямых линий составляется список поручений, которые стоят на личном контроле у Александра Дрозденко. В 2019 году глава региона дал муниципальным чиновникам 195 таких заданий.

- Конечно, современные средства массовой коммуникации — социальные сети, Инстаграм позволяют обрабатывать больше вопросов от жителей. Но такой канал общения, как прямая телефонная линия, я тоже высоко ценю, - подчеркивает Александр Дрозденко. - Особенно важно, что по нему имеют возможность обратиться со своими проблемами пожилые люди, ветераны, те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Для общения губернатор активно использует и соцсети: на страницах Александра Дрозденко в Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте подписчики задают сотни вопросов. В Инстаграме глава региона ежедневно рассказывает о рабочих поездках, встречах, делится успехами и отчитывается, что сделано по жалобам и обращениям ленинградцев. К слову, Александр Дрозденко – один из немногих губернаторов, лично отвечающий на отклики к своим постам. В комментариях подписчики часто рассказывают о своих проблемах, и глава региона сразу же реагирует на такие публикации.