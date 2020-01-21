Мария Шарапова попрощалась с Australian Open. Навсегда ли

Мария Шарапова вылетела в первом же круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проиграв хорватке Донне Векич — 3:6; 4:6. Россиянка, растерявшая рейтинг, попала в основную сетку соревнований по специальному приглашению организаторов, иначе бы пришлось играть квалификацию, но так ничего и не вышло. Шарапова сейчас находится на финишной прямой своей великолепной карьеры и совершенно непонятно, где ей найти мотивацию. Да и сама Мария не знает, стоит ли продолжать.

- Станет ли этот Australian Open последним в моей карьере? Я не знаю. Мне трудно говорить о том, что будет через 12 месяцев, – говорит 32-летняя спортсменка, которая побеждала здесь в 2008 году. А всего в активе российской теннисистки пять выигранных турниров Большого шлема. Но последний из них она выиграла еще в 2014 году во Франции. А после дисквалификации за мельдоний, Шарапова так и не смогла вернуться даже в топ-20.

Что будет дальше — мы не знаем, но Инстаграм уходящей звезды пестрит показами мод. Похоже, Шарапова уже выбрала новый путь.