2020-01-21T15:46:41+03:00
Дом. Семья

У любви нет преград: Обезьяна показала, что такое настоящее чувство

И не важно, что ее возлюбленный огромная собака
Елена АКИМОВА
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Если любить,то только так...Если любить,то только так...
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Любви покоряется не только возраст, но и преграды посложнее: социальный статус или многотысячные расстояния. А как быть, если ты обезьяна, а твой возлюбленный – огромная собака?

Ответ прост – главное не сдаваться и теплое чувство растопит даже межвидовые различия.

Чтобы поцелуй получился настоящим, главное не дать партнеру вырваться

Чтобы поцелуй получился настоящим, главное не дать партнеру вырваться

Доказательства тому – ролик, на котором запечатлен страстный поцелуй между парочкой.

Всего несколько секунд, а искренних чувств и страсти в этом поцелуе куда больше, чем в Голливудских фильмах. У парочки точно есть чему поучиться, к такому мнению пришли тысячи пользователей в сети, пишет Ридус.

Если наслаждаться жизнью, то только так

Если наслаждаться жизнью, то только так

- Они буквально покорили мое сердце!- пишут пользователи.

- Просто сногсшибательная страсть! Надеюсь, они всегда будут вместе, - умиляются в Сети.

Время, проведенное с любимыми, бесценно

Время, проведенное с любимыми, бесценно

- Они напоминают мне ослика и дракониху из «Шрека», - признаются в комментариях.

Главное, в чем уверены фолловеры - нам есть чему поучиться у братьев меньших.

- Нам есть чему поучиться у этих животных! Им так легко любить друг друга, - задумываются о важных вещах пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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