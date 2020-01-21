2020-01-21T16:26:18+03:00
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Во французском «Голосе» священники спели кондак по-русски

Лара Фабиан не пустила их дальше, но предложила выступить вместе
Егор АРЕФЬЕВ
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Во французском «Голосе» священники спели кондак по-русски.Во французском «Голосе» священники спели кондак по-русски.Фото: YouTube
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Четверо выходцев из России красиво исполнили композицию «Душе моя, восстани, что спиши» нараспев, ошарашив наставников

Русская песня в зарубежных шоу — редкость. Это в российском «Голосе» львиная доля репертуара состоит из западных композиций, а у них там наши красивейшие композиции петь не принято. Исключения встречаются редко — к примеру, Полина Гагарина в китайском шоу Singer пела «Кукушку» Виктора Цоя, а еще свои песни «Спектакль окончен» и «Колыбельная».

Тем удивительнее узнавать, что русская песня прозвучала на просторах надменной Франции. В местной версии шоу «Голос» (La Voix) будущие священники исполнили кондак «Душе моя, восстани, что спиши» из Великого покаянного канона святого Андрея Критского. Номер показали в эфире канала TF1. А композицию обозначили как «православная песня».

Это был начальный этап, слепые прослушивания, то есть для того, чтобы вокалисты продолжили участие в шоу, необходим был хотя бы один одобрительный голос от судей (среди которых была знаменитая Лара Фабиан). Но никто не повернулся. Наставники недоуменно переглядывались и долго не могли понять, на каком языке исполняется песня. А после выступления признались, будто так заслушались, что даже забыли нажать кнопку. Лара Фабиан, осознав ошибку, даже пригласила ребят спеть вместе на концерте в Москве.

- Думаю, было бы здорово сочинить песню, которую мы спели бы вместе и объединили наши голоса, – сказала певица.

Семинаристы русского происхождения Денис, Петр, Артур, Кирилл и Владимир назвали свой квартет Schola Fratrum («Братская школа»). Они познакомились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар на севере Франции, где учатся до сих пор.

- Репетируем с утра до вечера с небольшим перерывом на обед, – пошутил один вокалистов.

Само по себе выступление священников — не ноу-хау. В Италии католическая монахиня Кристина Скуччия победила в местной версии «Голоса» в 2014 году, а иеромонах Фотий из Свято-Пафнутьевого Боровского монастыря выиграл российский «Голос» в 2015 году.

Во Франции семинаристы спели по-русски православную композицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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