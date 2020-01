Дэвид Линч взял интервью у обезьяны. Это его новый фильм

Один из самых непонятных и непонятых голливудских режиссеров («Твин пикс», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв») Дэвид Линч снова всех шокировал. На этот раз не очередным затяжным и глубоко метафоричным шедевром, который можно «расшифровывать» до конца жизни, а наоборот.

Сервис Netflix к 74-летию режиссера выложил монохромную короткометражку «Что сделал Джек?» (What did Jack do?), которую Линч снял в 2016 году. Хронометраж фильма — всего 17 минут. Но торопиться с выводами не стоит. Эта картина по степени странности не выбивается из плеяды работ мастера. Линч играет главную роль детектива, который на закрытой железнодорожной станции беспрерывно допрашивает маленькую измученную обезьянку Джека Круза, которую обвиняют в убийстве и связях с курицами. Лента снята в фирменном нуарном стиле режиссера. Животное сильно очеловечено и как будто действительно отвечает на вопросы Дэвида, написавшего и сценарий. Роль официантки исполнила актриса и жена режиссера Эмили Стофл.

- Это необычная картина для интеллектуального зрителя, – объясняется в аннотации фильма тем, кто этого не понял после просмотра.

Премьера работы состоялась три года назад на одном из кинофестивалей в Париже, поскольку он был снят при поддержке парижского Фонда современного искусства Картье, но только сейчас фильм выложили в интернет. Он доступен с русскими субтитрами.

Ценители творчества Линча уже приступили к пытливому декодингу: некоторые считают, что это искусный стеб на сериал «Мандалорец», главным героем которого стал малыш Йода (почти что маленькая обезьянка), иные разглядели в многозначительной и глубокомысленной картине ответ комедии «Кто подставил кролика Роджера». Фанатики опознали «Джека» как новый сезон «Твин Пикса», ведь сюжет здесь тоже крутится вокруг загадочного убийства — курицы по имени Toototabon (почти Лора Палмер). А обозреватель издания «DVDfever» охарактеризовало премьеру так: «фильм заставил меня чувствовать, будто я проглотил 100 таблеток ЛСД!».