В Подмосковье девочка провела подозрительного мужчину, который следил за ней от самой школы

Подмосковный город Ступино взбудоражила новость о мужчине, который следил за школьницей. Видеозапись, сделанную камерами установленными на доме и в подъезде, в социальных сетях опубликовали родители школьницы. Они призвали всех предупредить детей об опасности.

На видео четко видно, как девочка подходит к подъезду жилого дома. На вид ей не больше 10 лет, на плечах школьный рюкзак. Пока школьница открывает входную дверь, около подъезда вертится подозрительный мужчина. Как только девочка вошла внутрь, он сразу же проследовал за ней. Но, кажется, малышка хорошо знала, как вести себя в таких ситуациях. Поняв что мужчина следует за ней, она выбежала на улицу. Судя по записям, в доме незнакомцу нечего было делать. Сразу после того как девочка ушла, он тоже вышел на улицу. О странной ситуации девочка сразу рассказала родителям по телефону и те попросили соседа проводить дочь до квартиры.

В полицию родители школьницы обращаться не стали. Боялись, что заявление не примут, ведь никакого преступления в итоге не было совершено. Но социальные сети седлали свое дело. Видео изучили следователи и быстро установили личность мужчины.

- Ввиду его неадекватного поведения во время беседы с сотрудниками полиции, он был госпитализирован в психоневрологический диспансер, где выяснилось, что он стоит на учете у врача психиатра. В настоящее время мужчина по-прежнему находится в психоневрологическом диспансере. Запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, в том числе на причастность мужчины к совершению иных преступлений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.