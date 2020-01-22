2020-01-22T23:08:21+03:00
Общество

Вторая жизнь новогодних елок: куда деревья попадают после праздника

Елочка и после всех праздников может принести пользу
Анна ГЛАДКИХ
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Если выбросить елку на помойку, то получится двойной удар по природеЕсли выбросить елку на помойку, то получится двойной удар по природеФото: Олег УКЛАДОВ
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Если вы задумываетесь о благополучном, с точки зрения экологии, будущем нашей планеты, то наверняка уже отнесли или же планируете непременно отнести новогоднюю елку в ближайший пункт сбора для последующей утилизации. Это верное решение, ведь если просто выбросить новогоднее деревце на помойку, то получится двойной удар по природе - во первых погибло само дерево, а во вторых, оказавшись на мусорной свалке, где нет условий для естественного разложения растения, елка как и любой другой органический мусор, будет разлагаться, выделяя при этом метан, который, как мы знаем, серьезно влияет на парниковый эффект.

Все больше людей каждый год после праздников сдают свои елки на переработку. К примеру в Москве в Подмосковье в 2020 году таких пунктов рпаботает порядка 400, и уже в этом году москвичи сдали более 22 000 деревьев. Кстати, пункты сбора будут работать до середины марта. Найти ближайший можно в этом списке.

Собранные на пунктах приема елочки, сосенки и пихточки отпроавляются в точки переработки, в этом году их пять.

В точках переработки установлена специальная техника, которая позволяет перемалывать деревца в щепу. В дальнейшем эта елочная щепа пойдет отсыпку дорожек в парках, ее также будут использовать и при посадке деревьев и кустарников и здя засыпки цветочных клумб.

Елочную щепку также можно использовать в зоопарках - из нее получается отличный подстилочный материал для животных, содержащихся в вольерах.

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