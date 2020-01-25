Как перевести старые советские слова на русский

Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вспомнить термины и выражения, которые сейчас уже нужно расшифровывать: иначе молодежь не поймет.

«Выбросили в магазине»

Выбросили - это значит, где-то появился дефицитный товар, и иногда фраза «В нашем магазине венгерских кур выбросили» провоцировала массовый забег домохозяек с сумками в руках.

В особенно тяжелые годы дефицита некоторые вещи давались только, например, по одной в руки. Правда, тут же находились хитрецы, которые шли за детьми - тем самым увеличивая количество получателей товара.

Товар с довеском означало, что купить вещь мы можете, и даже не одну, но, как правило, в этот самый довесок шли не самые ходовые товары.

По блату. Хорошо, если у вас в магазине продовольственном или промтоварном был свой знакомый продавец, который за небольшую благодарность мог попридержать товар специально для вас. То есть по блату.

А дальше вы подходили к продавцу и он вам продавал товар из-под прилавка.

Привет компостеру

Жетоны были в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга в первую половину 90х, когда цены росли как на дрожжах и пятикопеечный проезд был отменен.

Наверняка мало что известно молодежи про компостеры. Пассажиру предлагалось после посадки в автобус, троллейбус или трамвай взять билет, вставить его в прорезь компостера и пробить.

Ты прямо стахановец

Работаешь много с перевыполнением плана? Будь готов к тому, что тебя назовут стахановцем в честь Героя Труда Алексея Стаханова, знаменитого шахтера, на рекорд которого потом ориентировались очень многие.

Особо отличившимся коллективам вручалось переходящее Красное Знамя.

Доски почета сейчас кое-где сохранились. А вот доска позора нынче редкость. Раньше на них клеймили бездельников, халтурщиков и прочих отстающих, которые своими поступками порочили звание трудового человека.

На позорную доску могли попасть те, кто был задержан, например, на проходной, при выносе вещей (например, автозапчастей, кур и другой продукции) с завода или фабрики. Таких граждан называли несунами. И бороться с ними чуть ли не в каждом номере призывал сатирический журнал «Крокодил».

И ЕЩЕ

Отличить бабу от бобины

Какие слова также ушли из обихода:

- Кассета, бобина (катушка для пленки), пейджер, видик, диафильмы, дискета - носители и воспроизводители музыки и видео.

- Товарищеский суд - одна из разновидностей общественного суда.

- Самопал - что-то сделанное собственными руками, зачастую - намного хуже оригинала.