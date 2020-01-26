Если кот - проглот: Полезные советы для владельцев кошек и собак

Трюк с таблеткой

Барбос не хочет принимать таблетку от клещей, глистов, аллергии или другого недуга? Попробуйте такой способ. В обед или любое другое время, когда будете на кухне, сделайте вид, что таблетка - это что-то вкусное, и вы хотите ее съесть. При этом всячески игнорируйте заинтересованный взгляд питомца. Притворитесь, что не собираетесь делиться вкусняшкой, а потом случайно уроните таблетку. Пес тут же ее слопает!

Еще способ. Делаем мясные шарики и прячем в один из них таблетку. Сначала угощаем питомца несколькими шариками без лекарства, чтобы он потерял бдительность, а затем даем лакомство с таблеткой, которую он слопает так же охотно, как и предыдущие угощения.

Освежаем дыхание

Собаки не любят чистить зубы. Заставить их сидеть спокойно, пока вы пытаетесь освежить им дыхание и отбелить клыки, трудно. Но есть две хитрости. Первая: каждый день или через день слегка мазать зубной пастой любимую игрушку вашего питомца. Неделя-другая, и результат станет заметен. Вторая хитрость - добавлять петрушку в корм, она убирает неприятный запах.

Тарелка от жадности

Обжорством страдают и кошки, и собаки. Есть питомцы, которые, сколько их ни корми, все равно готовы слопать еще больше. Купите своей кошке-лакомке новую миску - плоскую и широкую. Визуально питомцу будет казаться, что ему стали давать больше еды, чем помещалось в маленькую, но глубокую тарелку.

С собаками другой подход. Положите в миску теннисный мячик или мячик для пинг-понга, он будет отвлекать питомца и помешает ему заглатывать сразу большое количество пищи. Собака будет есть медленнее, это даст желудку время для передышки и насыщения.

Спасаем ковры от неприятного запаха

Если ваш пушистый друг внезапно сходил по маленькой нужде на ковер, спасти квартиру от неприятного запаха поможет пищевая сода. Нанесите ее на мокрое место, дождитесь, пока впитается, затем пропылесосьте. Запах и пятно исчезнут.

Отвлекаем кошку от клавиатуры

Для многих кошек клавиатура - особое место притяжения. Усатые так и норовят полежать на ней. Заводчики говорят: такая особенность животных связана с тем, что питомец хочет привлечь к себе внимание. Поставьте рядом с компьютерным столом коробку или лежак для кота. Питомец будет отдыхать рядом, пока вы что-то печатаете или смотрите на экране.

Еще один способ - разложить рядом с клавиатурой побольше книг и различных предметов, мешающих кошке приблизиться к цели.

Вазелин вместо ботинок

В холодную снежную погоду выводить собак на улицу нужно в обуви, чтобы они не получили раны из-за реагентов, которыми обильно посыпают дороги и тротуары. Большинство собак не любят носить башмаки. Если приучить питомца к ним не получается, лапы можно защитить, нанеся перед прогулкой вазелин.

Альтернатива мороженому

Когда в жаркие дни вы едите мороженое, собаки часто наблюдают за вами такими глазами, что руки сами тянутся поделиться с любимым другом. Но животным сладкое противопоказано. Отличной альтернативой мороженому станут замороженные в морозильнике кубики мяса или дольки яблок, которые предварительно можно окунуть в куриный бульон.

Двусторонний скотч отпугнет от дивана

Если кошке нравится точить когти о диван, наклейте на ее любимые места полоски двустороннего скотча. Коты не любят липких поверхностей и стараются их избегать. Точно так же можно отучить питомца лазить по столу и другим поверхностям.

Разнимаем во время драки

Разнять дерущихся котов можно, побрызгав на них водой из пульверизатора. Кошки это очень не любят и быстро отвлекутся от соперника. Второй вариант - уронить кастрюлю или предмет, который наделает много шума.

Собак разнять сложнее. Можно, как и с кошками, окатить водой. Но в этом случае понадобится целое ведро. Еще один способ дезориентировать животных - набросить на них во время драки куртку или плащ. Правда, нет гарантии, что дерущиеся собаки не порвут вещь.

Кстати, несущуюся на вас на улице собаку можно испугать, раскрыв перед ней зонт, - если, конечно, он окажется у вас с собой.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Приучаем купаться

Собаки, если их с детства не приучили купаться, не горят желанием прыгать в ванну. Кошки и вовсе не любят воду. Начните приучать некрупных четвероногих к воде с тазика или раковины. Площадь в них не такая большая, как в ванне, и питомцы будут чувствовать себя уютнее. Кроме того, их не будет пугать шум воды, льющейся из крана.

- Помогите! Я плавать не умею!Фото: Shutterstock

Если купаете животное в ванне, постелите резиновый коврик. Кошка сможет запустить в него когти для устойчивости, а у собаки не будут разъезжаться лапы.

Еще один способ привести шерсть кота в порядок - так называемое сухое купание. Для этого вам понадобится от 0,5 до 1 кг отрубей, которые предварительно нагрейте в духовке. Насыпьте их в коробку, поставьте туда питомца, оботрите животное отрубями, затем смахните остатки. Шерсть после такой процедуры будет блестеть.

ДЕНЕЖКИ

Экономим на древесном наполнителе

Те же гранулы, но в три раза дешевле.

На покупку наполнителя для кошачьих туалетов обычно уходят кругленькие суммы. На этой статье расходов можно сэкономить, заменив древесный наполнитель на топливные пеллеты. Продаются они в строительных магазинах. Для сравнения, 15 кг древесного наполнителя можно найти в интернет-магазинах за 450 рублей, а такой же объем пеллетов вы купите за 150 рублей. Опилки те же, гранулы тоже. Незачем переплачивать?