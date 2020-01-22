Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья получили новые патрульные машины

Вручение нового служебного транспорта Госавтоинспекции состоялось в Московской области. Торжественное мероприятие прошло на территории комплекса зданий правительства региона, в церемонии приняли участие глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков, начальник ГИБДД региона генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Михаил Черников и Андрей Воробьев вручили личному составу областной Госавтоинспекции ключи от более чем 100 новых патрульных автомобилей. Более 40 автомобилей были приобретены за счет областного бюджета, они отправятся в 27 подразделений МВД муниципальных образований. Еще 60 патрульных машин поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», их получат 15 подразделений ДПС Госавтоинспекции Подмосковья.

Руководитель Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников вручает автоинспекторам ключи от новых автомобилей. Фото: МВД Московской области

Глава региона отметил, что в стране реализуются приоритетные нацпроекты по наиболее значимым, актуальным направлениям. Одно из них – безопасность дорожного движения. Он также подчеркнул, что за последние 5 лет почти вдвое удалось сократить число смертельных случаев в результате ДТП на дорогах области.

Андрей Воробьев выразил уверенность, что передаваемые сегодня областному управлению Госавтоинспекции новые патрульные автомобили позволят более мобильно и качественно обслуживать федеральные, региональные, муниципальные дороги, что в свою очередь будет способствовать достижению поставленной руководством страны задачи – стремлению к нулевой смертности на дорогах.

В свою очередь поприветствовав участников мероприятия, Михаил Черников поблагодарил руководство Московской области за поддержку, оказываемую в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. Рассказывая о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Михаил Черников подчеркнул, что в рамках проекта региональные подразделения ГИБДД получают не только автомобили, но и приборы, позволяющие контролировать дорожную сеть.

Так, в 2019 году подразделения Госавтоинспекции в регионах получили более 800 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, более 770 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия и 140 приборов, определяющих коэффициент сцепления. В общей сложности в 2019 году подразделения Госавтоинспекции получили порядка 2 тысяч единиц различной измерительной аппаратуры для осуществления надзорной деятельности за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и инфраструктуры. Всего по итогам года региональные подразделения Госавтоинспекции получили 4 тысячи специальных технических средств.

Существенно обновляется автопарк дорожно-патрульной службы, - в общей сложности в 2019 году в региональные подразделения Госавтоинспекции поставлено 4 772 новых патрульных автомобиля. В это число вошли 3 870 легковых и 902 патрульных внедорожника. Транспортные средства имеют улучшенные эксплуатационные и динамические качества, в том числе повышенные характеристики проходимости, что позволит автоинспекторам работать в разных дорожных условиях. Патрульные автомобили отличаются повышенной энергообеспеченностью для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования – видеорегистраторов, громкоговорителей, а также радиостанций.

Кроме того, новые патрульные автомобили дополнительно оснащаются медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. На сегодняшний день в регионы поступило 5 217 таких укладок.

В 2020 году в региональные подразделения Госавтоинспекции продолжатся поставки оборудования, технических и транспортных средств. В частности, для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры в этом году региональные подразделения Госавтоинспекции получат не менее 2 тысяч единиц различной измерительной аппаратуры. Также планируется поставить в регионы не менее 3 650 новых патрульных автомобилей и не менее 5 тысяч медицинских укладок.

Вручая ключи от автотранспорта сотрудникам Госавтоинспекции Подмосковья, Михаил Черников и Андрей Воробьев выразили уверенность, что оснащение новыми патрульными автомобилями будет способствовать повышению безопасности на дорогах региона. Они также отметили высокий профессионализм сотрудников ведомства и пожелали им успешной реализации поставленных задач.

В ходе мероприятия Андрей Воробьев вручил награды Московской области инспекторам ДПС. Знака «За доблесть и мужество» удостоен капитан полиции Артем Токарев, который пресек деятельность лаборатории по производству наркотических средств в Серпухове. Старшему лейтенанту Виталию Яценко и лейтенанту Дмитрию Лахину из Одинцова вручили почетные грамоты губернатора, – сотрудники экипажа ДПС помогли беременной женщине оперативно добраться до роддома.