Москву накрыл "уральский" снегопад

После нескольких дождливых дней на Москву обрушился настоящий снегопад. Огромные белые хлопья всего за несколько минут покрыли столичные улицы, автомобили и крыши домов, чем привели в восторг многих людей.

pavlovanatalia3382 В Москву пришла зима

В социальных сетях появились уже десятки фотографий и видеороликов. Люди радуются приходу настоящей зимы, но задаются вопросом - не растает ли снег в ближайшее время, ведь температура воздуха все еще плюсовая.

ch__jane Дождались снега. Но надолго ли?

"Надолго ли?", - подписал видео один из пользователей Instagram.

"Снег в Москве? В январе? Да не может быть", - иронизирует автор другого поста.

vadgr_ Улицы замело всего за пару минут

Однако больше всего комментариев радостных. И снова популярными стали хештеги #зимавернулась, #наконецтоснег и #дождались.

"Москва провожает нас уральским снегопадом", - оценила зрелище пользовательница, из окна отбывающего поезда.

lynxm5 Москвичи рады приходу настоящей зимы

Сайт kp.ru писал, что перепады температур и мокрый снег приведут к образованию гололедицы в эту среду. Также ожидается сильный ветер, что наряду с плохой видимостью из-за плотной "стены" осадков может привести к авариям на дорогах. Рекомендуем водителям и пешеходам быть осторожнее.