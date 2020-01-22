2020-01-22T13:55:10+03:00
Происшествия

Москву накрыл "уральский" снегопад

Социальные сети пестрят фотографиями заснеженных улиц [фото, видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Столицы укатало снежным покрывалом. Фото: instagram.com/nadezhdadСтолицы укатало снежным покрывалом. Фото: instagram.com/nadezhdad
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После нескольких дождливых дней на Москву обрушился настоящий снегопад. Огромные белые хлопья всего за несколько минут покрыли столичные улицы, автомобили и крыши домов, чем привели в восторг многих людей.

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В Москву пришла зима
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В социальных сетях появились уже десятки фотографий и видеороликов. Люди радуются приходу настоящей зимы, но задаются вопросом - не растает ли снег в ближайшее время, ведь температура воздуха все еще плюсовая.

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Дождались снега. Но надолго ли?
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"Надолго ли?", - подписал видео один из пользователей Instagram.

"Снег в Москве? В январе? Да не может быть", - иронизирует автор другого поста.

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Улицы замело всего за пару минут
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Однако больше всего комментариев радостных. И снова популярными стали хештеги #зимавернулась, #наконецтоснег и #дождались.

"Москва провожает нас уральским снегопадом", - оценила зрелище пользовательница, из окна отбывающего поезда.

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Москвичи рады приходу настоящей зимы
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Сайт kp.ru писал, что перепады температур и мокрый снег приведут к образованию гололедицы в эту среду. Также ожидается сильный ветер, что наряду с плохой видимостью из-за плотной "стены" осадков может привести к авариям на дорогах. Рекомендуем водителям и пешеходам быть осторожнее.

На Москву обрушился снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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