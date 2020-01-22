Датский крон-принц тайно приторговывал жильем

У датских парламентариев отвисла челюсть, когда наследный принц королевства Фредерик объявил им, что его семья уезжает в Швейцарию на 3 месяца и будет жить там на своей личной вилле стоимостью почти в два миллиона долларов. Четверо отпрысков принца в январе начали обучаться в одной из престижных школ этой страны, чтоб набраться «международного опыта». Деревянное шале с большой террасой, в котором остановились дети с матерью, принцессой Марией, находится в Вербье - это один из самых эксклюзивных горнолыжных курортов в мире.

Казалось бы, а что такого? Но все дело в том, что королевская семья в Дании живет на государственное пособие (то бишь на деньги налогоплательщиков), и тратить его на иностранные активы можно лишь с разрешения законодателей. Только вот депутаты не знали, что принц Фредерик уже лет 10 как владеет недвижимостью за рубежом. Мало того, когда вилла пустовала, крон-принц сдавал ее в аренду (правда, сумма ренты не уточняется). Разумно: и за домом присмотрят и денежки капают. Королевская семья поначалу пыталась отмолчаться, дескать не царское это дело отчитываться перед поддаными. На что депутат Май Вилладсен парировала в прессе: «Мы платим (то бишь содержим датских монархов. - Ред.), поэтому мы должны знать о доме».

В итоге Королевский суд опубликовал-таки официальное заявление о том, что крон-принц Фредерик и его супруга больше не будут получать доход от виллы, сдавая ее в аренду.

Не удивительно, что простых датчан возмутила подобная предприимчивость королевской особы. Тем более, что сумма ежегодного содержания Фредерика и его семьи на 2020 год составит 3,3 миллиона долларов. Размер бюджета монарших особ ежегодно определяет парламент, а большая часть их владений принадлежит государству. Впрочем, не секрет, что королева Маргрете II (мать наследного принца Фредерика. - Ред.) владеет винодельней во Франции, - но с ведома датских законодателей.